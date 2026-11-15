Director jurìdico del Banco Central de Paraguay se entrega a la justicia

“Corroboramos que tiene orden de detención y ya dimos cumplimiento efectivo”, confirmó el subcomisario de la comisaría 7a de Asunción, Ricardo Chaparro. Rodríguez llegó acompañado de su abogada y con el objetivo de ponerse a disposición del Ministerio Público.

Rodríguez, de 55 años, ya fue trasladado al Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. Es señalado de crear, reformular y alterar el documento remitido a las comisiones del Senado sobre la investigación de Ueno Bank.

La estructura también compromete al entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y al entonces coordinador del área jurídica institucional, Marco Aurelio González, ambos detenidos.

La hipótesis indica que los tres se reunieron en privado el pasado 5 de octubre con el superintendente de Bancos Holger Insfrán, quien también está imputado. De esa reunión se produjo el documento modificado, que partió al Senado sin aprobación del Directorio.

El documento ocultaba “parte de la información de dictámenes técnicos que advertían sobre la insolvencia del banco”, de acuerdo con la Fiscalía. El ardid permitió que la institución continuara operando sin restricciones.

El fiscal Francisco Cabrera también informó de la incautación de una aeronave perteneciente a una empresa con contratos de alquiler con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), aunque no se localizó un título de propiedad.

“Es una avioneta con matrícula norteamericana (estadounidense), por lo tanto fue entregada a un fideicomiso establecido en los Estados Unidos y ese fideicomiso designa a un beneficiario final que es la empresa vinculada a la investigación”, indicó el fiscal.

No dio detalles de la firma pero reveló que está vinculada a Grupo Vázquez, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Paraguay y propietario del Ueno Bank. Añadió que ahora deben verificar quiénes son los beneficiarios.

Hasta el mes de septiembre, dos de cada tres paraguayos eran clientes de Ueno Bank, el cual contaba además con depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos unos 380 millones de dólares en fondos invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar las pensiones.

El cese de operaciones de Ueno Bank generó una ola de pánico entre los paraguayos, que salieron a las calles de la capital para exigir respuestas. En algunas zonas se registraron incidentes entre manifestantes y la policía, en especial cuando un grupo intentó avanzar hacia la sede del Congreso Nacional y fue interceptado por agentes de seguridad.

FUENTE: AP