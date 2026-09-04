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Diésel alcanza récord de 5,85 dólares en EEUU por la guerra con Irán y el suministro de combustible

CHICAGO (AP) — El gasóleo alcanzó un nuevo precio récord en Estados Unidos el viernes, al dispararse hasta un promedio de 5,85 dólares por galón (3,78 litros) por primera vez, mientras la guerra con Irán, que dura ya seis meses, sigue alterando el flujo mundial de combustible.

ARCHIVO - La manguera de un surtidor bombea diésel al depósito de un bus en Orange, California, el 7 de abril de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)
ARCHIVO - La manguera de un surtidor bombea diésel al depósito de un bus en Orange, California, el 7 de abril de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong, archivo) AP

Dado que el diésel se utiliza en muchas redes de transporte de mercancías y reparto, su alza implica mayores costos de transporte para una larga lista de bienes de uso cotidiano. La carestía del combustible está incrementando las facturas de empresas en distintos sectores —algunas de las cuales ya los han trasladado a los consumidores en forma de cargos adicionales en pedidos online y paquetes enviados por correo. Y los compradores podrían ver cómo ese impacto en los precios repercute cada vez más en los estantes de las tiendas.

Una de las presiones más inmediatas se siente en el pasillo de comestibles, en especial en frutas y verduras, carne y otros alimentos perecederos que deben transportarse y reponerse con frecuencia, o incluso cosecharse con maquinaria agrícola que funciona con diésel. Puede pasar tiempo hasta que todos esos costos se trasladen a los precios finales.

Aun así, los expertos advierten que las subidas de precios podrían agudizarse cuanto más tiempo se mantenga caro el diésel. También repercute en una serie de productos transportados por camiones, trenes y buques que usan diésel, incluyendo ropa, cosméticos, muebles y más.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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