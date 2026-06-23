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Didier Deschamps viaja a Francia para el funeral de su madre

PARÍS (AP) — El seleccionador francés Didier Deschamps regresará a Francia tras la muerte de su madre y se perderá el último partido de la fase de grupos del Mundial de su equipo contra Noruega, informó el martes la federación francesa de fútbol.

El técnico de Francia Didier Deschamps en la banca previo al partido contra Irak en el Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton)
El técnico de Francia Didier Deschamps en la banca previo al partido contra Irak en el Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton) AP

La federación indicó que Deschamps se enteró de la muerte de su madre el martes por la mañana y que vuelve a Francia para asistir a su funeral.

"En este momento increíblemente doloroso, le deseamos al seleccionador mucha fortaleza y le aseguramos el apoyo de todos”, señaló la FFF. Añadió que el entrenador asistente Guy Stéphan asumirá temporalmente el mando del equipo, incluido el partido del viernes en Massachusetts, hasta que Deschamps regrese.

La federación no precisó cuándo Deschamps volverá a Estados Unidos.

Deschamps, de 57 años, había anunciado previamente que dejará el cargo como seleccionador de Francia después del torneo, 14 años después de asumir el puesto.

El ex capitán de Francia condujo a Les Bleus a la gloria del Mundial en 2018 y su equipo perdió la final ante Argentina en 2022 en una tanda de penales.

Francia ganó sus dos primeros partidos en este Mundial, al vencer 3-1 a Senegal 3-1 y 3-0 a Irak para avanzar a la fase de eliminación directa.

Noruega también ha ganado sus dos partidos.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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