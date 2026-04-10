Díaz impulsa remontada ante Gil y Rays ganan 5-3 continuando racha de derrotas de Yankees

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Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, señala hacia el dugout tras conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador Luis Gil, de los Yankees de Nueva York, durante la primera entrada de un juego de béisbol el viernes 10 de abril de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

Steven Matz (3-0) y tres relevistas se combinaron para permitir cinco hits y ponchar a 12.

Desde que sus primeros tres bateadores conectaron hits contra los Atléticos el miércoles, los bateadores de los Yankees van de 86-7 (.081). Nueva York tuvo un tramo de 22 bateadores sin hit.

Los bateadores de Nueva York fallaron en dos desafíos al árbitro robot y han tenido éxito en dos de sus últimos 13 intentos.

Ben Rice conectó su primer jonrón como emergente en las Grandes Ligas en la octava, ante Hunter Bigge.

Matz retiró a 13 de 15 bateadores después de los problemas iniciales y permitió dos carreras y cinco hits en cinco entradas, con siete ponches y dos bases por bolas.

Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario de 4-2 con una impulsada.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-1. El mexicano Jonathan Aranda de 4-0 con una anotada y una impulsada. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP