Diamondbacks y Carlos Santana acuerdan contrato de dos millones por un año, de acuerdo a fuente

ARCHIVO - El dominicano Carlos Santana, primera base de los Cachorros de Chicago, retira a Noelvi Marte, de los Rojos de Cincinnati, en la primera base durante la tercera entrada de un juego de béisbol, el viernes 19 de septiembre de 2025, en Cincinnati. (AP Photo/Jeff Dean, archivo) AP

Santana, quien cumplirá 40 años en abril, tiene 335 jonrones en 16 temporadas en las Grandes Ligas con ocho equipos, incluidos 11 con Cleveland. Fue All-Star en 2019 y ganó un Guante de Oro en 2024.

El bateador ambidiestro se perfila para ayudar a los D-backs tanto en la primera base como en el rol de bateador designado. La temporada pasada bateó para .219 con 11 jonrones y 54 carreras impulsadas, pasando la mayor parte del año con los Guardianes antes de una breve aparición al final de la temporada con los Cachorros de Chicago.