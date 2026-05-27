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Diamondbacks vencen a Gigantes por 3-2, barren la serie y logran 10ma victoria en 11 juegos

SAN FRANCISCO (AP) — Mike Soroka limitó a San Francisco a dos carreras y cuatro hits en seis entradas, Geraldo Perdomo rompió el empate en la séptima con un elevado de sacrificio y los Diamondbacks de Arizona vencieron el miércoles 3-2 a los Gigantes para completar una barrida de tres juegos.

Michael Soroka, de los Diamondbacks de Arizona, realiza un pitcheo en el juego del miércoles 27 de mayo de 2026 ante los Gigantes de San Francisco (AP Foto/Jeff Chiu)
Michael Soroka, de los Diamondbacks de Arizona, realiza un pitcheo en el juego del miércoles 27 de mayo de 2026 ante los Gigantes de San Francisco (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Arizona ha ganado cinco duelos seguidos y 10 de 11. Los Diamondbacks tuvieron marca de 11-2 en una racha de 13 juegos contra Colorado y San Francisco para mejorar a 31-24.

Los Diamondbacks también barrieron una serie de tres juegos contra los Gigantes la semana pasada en Phoenix. San Francisco ha perdido los primeros seis juegos de una serie de temporada por primera vez desde que cayó en los primeros siete ante San Diego en 2010.

Soroka (7-2) permitió un sencillo de dos carreras del venezolano Luis Arráez con un out en la tercera entrada. Luego, Soroka retiró a los últimos 11 bateadores a los que se enfrentó.

Paul Sewald cerró el juego para conseguir el salvamento número 100 de su carrera. Lanzó una novena entrada de tres bateadores y tres outs para su 14º salvamento de la campaña.

Los Diamondbacks perdían 2-0 en la sexta antes de anotar dos veces ante Trevor McDonald (2-2) para empatar el juego. Adrian del Castillo impulsó una carrera con un sencillo, y el elevado de sacrificio del venezolano Ildemaro Vargas puso el encuentro 2-2.

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