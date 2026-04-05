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Diamondbacks vencen 6-5 a los Bravos en 10 entradas y dividen la serie de cuatro juegos

PHOENIX (AP) — El dominicano Ketel Marte disparó un doble al primer lanzamiento de la décima entrada para impulsar al corredor automático, el venezolano Jorge Barrosa, y los Diamondbacks de Arizona vencieron 6-5 a los Bravos de Atlanta el domingo para dividir la serie de cuatro juegos.

Ketel Marte (4), de los Diamondbacks de Arizona, celebra mientras corre las bases tras conectar un doble que remolcó al corredor automático en la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Bravos de Atlanta el domingo 5 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rebecca Noble)
Ketel Marte (4), de los Diamondbacks de Arizona, celebra mientras corre las bases tras conectar un doble que remolcó al corredor automático en la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Bravos de Atlanta el domingo 5 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rebecca Noble) AP

Taylor Rashi, en su primera aparición de la temporada, lanzó una décima entrada sin permitir carreras para lograr su victoria en las Grandes Ligas. Contó con la ayuda del campocorto dominicano Geraldo Perdomo, quien detuvo a guante volteado un roletazo fuerte mientras jugaba adelantado y retiró al honudreño Mauricio Dubón en primera para el segundo out, lo que mantuvo al corredor automático en tercera.

Marte recibió a Joel Payamps (0-1) con un doble de línea por encima de la cabeza del jardinero derecho Mike Yastrzemski para la carrera de la victoria. Hubo cinco cambios de ventaja en el juego.

Corbin Carroll conectó tres imparables, incluido un triple que rompió el empate en la séptima, y el venezolano Ildemaro Vargas salió de la banca para aportar un triple de dos carreras por Arizona. Sustituyó al primera base dominicano Carlos Santana, quien salió por rigidez en la ingle derecha después de un sencillo en la segunda entrada.

Drake Baldwin impulsó tres carreras por Atlanta, incluido un sencillo del empate en la novena contra el nicaragüense Jonathan Loáisiga. Baldwin conectó un jonrón, su cuarto de la temporada, ante el abridor de los Diamondbacks Brandon Pfaadt.

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FUENTE: AP

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