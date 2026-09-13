Diamondbacks designan al jardinero Lourdes Gurriel Jr. para asignación

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Los Diamondbacks anunciaron la medida antes del juego del domingo contra Texas. El infielder José Fernández fue llamado desde Triple-A Reno.

Gurriel está en la última temporada garantizada de un contrato de tres años por 42 millones de dólares. Si es dejado en libertad, Arizona seguiría siendo responsable de pagar los 5 millones de dólares de la cláusula de rescisión de una opción del equipo para 2027 por 14 millones de dólares.

Ha pasado cuatro temporadas con los Diamondbacks y fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2023, cuando los Diamondbacks llegaron a la Serie Mundial por segunda vez.

Gurriel se rompió el ligamento cruzado anterior hacia el final de 2025 y regresó antes de lo previsto el 18 de abril. El cubano, de 32 años, lidió con más lesiones e irregularidad, y bateó para .210 con dos jonrones y 22 carreras impulsadas en 51 juegos.

Gurriel pasó sus primeras cinco temporadas con Toronto y tiene promedio de bateo de por vida de .271 en nueve temporadas en las Grandes Ligas.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP