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Diamondbacks designan al jardinero Lourdes Gurriel Jr. para asignación

PHOENIX (AP) — Los Diamondbacks de Arizona han designado al cubano Lourdes Gurriel Jr. para asignación, lo que podría poner fin a la etapa del jardinero que desempeñó un papel clave en su camino a la Serie Mundial de 2023, pero tuvo dificultades después de romperse el ligamento cruzado anterior la temporada pasada.

Los Diamondbacks anunciaron la medida antes del juego del domingo contra Texas. El infielder José Fernández fue llamado desde Triple-A Reno.

Gurriel está en la última temporada garantizada de un contrato de tres años por 42 millones de dólares. Si es dejado en libertad, Arizona seguiría siendo responsable de pagar los 5 millones de dólares de la cláusula de rescisión de una opción del equipo para 2027 por 14 millones de dólares.

Ha pasado cuatro temporadas con los Diamondbacks y fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2023, cuando los Diamondbacks llegaron a la Serie Mundial por segunda vez.

Gurriel se rompió el ligamento cruzado anterior hacia el final de 2025 y regresó antes de lo previsto el 18 de abril. El cubano, de 32 años, lidió con más lesiones e irregularidad, y bateó para .210 con dos jonrones y 22 carreras impulsadas en 51 juegos.

Gurriel pasó sus primeras cinco temporadas con Toronto y tiene promedio de bateo de por vida de .271 en nueve temporadas en las Grandes Ligas.

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