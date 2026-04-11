Diálogo entre EEUU e Irán reunirá a Vance y cargos iraníes en Pakistán mientras la tregua se tensa

Un agente de policía pasa por delante de un cartel sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en el exterior de un centro de prensa en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. (AP Foto/Anjum Naveed) AP

El alto el fuego mediado por Pakistán sigue enfrentando obstáculos en las conversaciones que comienzan el sábado, ya que Israel y miembros del grupo político-paramilitar Hezbollah, apoyado por Teherán, han intercambiado disparos a lo largo de la frontera del sur de Líbano e Irán ha establecido condiciones antes de que puedan comenzar las negociaciones.

La delegación iraní llegó temprano el sábado a la capital paquistaní, Islamabad, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, quien escribió en X que las conversaciones solo se llevarán a cabo si hay un alto el fuego israelí en Líbano y se liberan activos iraníes bloqueados.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le deseó buena suerte a Vance.

Las calles normalmente bulliciosas de Islamabad estaban desiertas el sábado por la mañana, mientras las fuerzas de seguridad cerraban carreteras antes del encuentro. Las autoridades paquistaníes instaron a los residentes a quedarse en sus casas, lo que hizo que la ciudad pareciera estar bajo toque de queda.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, manifestó el viernes que el conflicto estaba entrando en una “fase difícil” mientras las partes intentan pasar de una pausa temporal en los combates a un acuerdo más duradero, y añadió que se encontraba en un momento “decisivo”.

Antes de salir de Washington el viernes, Vance dijo que creía que las negociaciones con Irán serán “positivas”.

Pero agregó: “Si intentan jugar con nosotros, van a descubrir que el equipo negociador no es tan receptivo”.

Israel y Líbano tendrán negociaciones directas

La oficina del presidente de Líbano, Joseph Aoun informó el viernes que se espera que las negociaciones entre Israel y Beirut comiencen el martes en Washington. Líbano está interesado en mantener conversaciones directas para poner fin a la guerra entre Israel y Hezbollah, pero bajo un alto el fuego similar al que se alcanzó con Irán.

La insistencia de Israel en que el alto el fuego con Irán no incluye una pausa en sus combates con Hezbollah ha amenazado con hundir el acuerdo. El grupo se sumó a la guerra en apoyo de su patrocinador, Irán.

El día en que se anunció la tregua, Israel golpeó Beirut con ataques aéreos que se cobraron la vida de más de 300 personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés. Fue el día más letal en el país desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Trump dijo el jueves que le pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que redujera los ataques.

El viernes, aviones de guerra israelíes atacaron las inmediaciones de una oficina de seguridad del Estado en la ciudad sureña de Nabatieh y mataron a 13 agentes, según la oficina del presidente libanés. Las fuerzas israelíes señalaron que también alcanzaron alrededor de 10 lanzacohetes que habían disparado hacia el norte de Israel desde Líbano.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto de fricción

El cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo, ha hecho caer las bolsas y ha sacudido la economía mundial. El control de Teherán sobre la vía marítima ha demostrado ser su mayor ventaja estratégica en la guerra.

El precio al contado del crudo Brent, el referente internacional, rondaba los 97 dólares el viernes, más del 30% más del precio que tenía cuando comenzó la guerra.

Antes del conflicto, más de 100 barcos atravesaban el estrecho cada día, muchos de ellos cargados con petróleo hacia Asia. Desde el inicio del alto el fuego, solo se registró el paso de 12.

Trump indicó que Irán tiene poca capacidad de influir en las negociaciones.

“Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen cartas, salvo una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de vías marítimas internacionales", dijo Trump en un mensaje publicado en redes sociales el viernes. "¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP