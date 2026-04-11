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Devin Carter anota 29 puntos y guía a Kings a victoria 124-118 ante Warriors

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Devin Carter anotó 29 puntos, la mayor cifra de su carrera, y los Kings de Sacramento se impusieron el viernes 124-118 a los Warriors de Golden State, con lo que paradójicamente no mejoraron su posición en la lotería del draft.

Devin Carter, de los Kings de Sacramento, realiza una clavada ante los Warriors de Golden State, el viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Scott Marshall)
Devin Carter, de los Kings de Sacramento, realiza una clavada ante los Warriors de Golden State, el viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

Los Kings se mantuvieron empatados con Utah con el cuarto peor récord de la NBA esta temporada. El Jazz también cosechó un triunfo en la jornada.

Maxime Raynaud sumó 23 puntos por Sacramento en el último partido como local en la temporada.

Brandon Podziemski anotó 30 puntos, la mayor cifra de su carrera, para liderar a los Warriors, que utilizaron el partido como puesta a punto para el minitorneo de play-in de la próxima semana.

Fue apenas el segundo partido que Stephen Curry y Kristaps Porzingis jugaron juntos por Golden State, después de que ambos compartieron alrededor de ocho minutos en la cancha al mismo tiempo el domingo contra Houston.

Aquel fue el primer partido de Curry tras perderse 27 por una lesión de rodilla.

El entrenador Steve Kerr manifestó antes del partido que quería que ambos tuvieran la mayor cantidad de tiempo posible en los dos últimos duelos de la temporada regular. Golden State tiene asegurado el décimo sitio en la Conferencia Oeste y necesitará ganar dos partidos del play-in para llegar a los playoffs.

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