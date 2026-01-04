Devin Booker anota triple con 0,7 segundos y Suns vencen 108-105 al Thunder

Compartir en:









Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, lleva el balón ante la presión defensiva de Devin Booker, de los Suns de Phoenix, duranta la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 4 de enero de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Booker recibió el pase de saque tardío y encestó el largo triple sobre Alex Caruso, sacudiéndose de una mala racha de larga distancia que había durado toda la temporada. Ajay Mitchell falló un triple desde la esquina en el último segundo que habría empatado el juego.

La racha de cuatro victorias seguidas de Oklahoma City se rompió y el equipo cayó a 30-6, lo que sigue siendo el mejor récord en la NBA. Shai Gilgeous-Alexander lideró al Thunder con 25 unidades, mientras que Jalen Williams anotó 23.

Los Suns, que iban perdiendo por 18 en el segundo cuarto, ganaron a pesar de desperdiciar una ventaja de cuatro puntos al final.

El guardia de los Suns, Dillon Brooks, encestó un difícil triple sobre Gilgeous-Alexander con 36 segundos restantes para dar a los Suns una ventaja de 105-101. Chet Holmgren encestó un tiro en giro para reducir la diferencia a 105-103 con 26 segundos restantes.

Brooks tuvo una pérdida de balón en la posesión siguiente y Williams encestó un tiro en retroceso para empatar a 105 con 8,2 segundos restantes.

Pero el gran tiro de Booker borró los problemas finales. Terminó con 24 puntos. Brooks anotó 22. Goodwin encestó nueve de 16 tiros desde el banquillo, incluyendo ocho de 13 desde detrás del arco.

FUENTE: AP