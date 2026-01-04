americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Devin Booker anota triple con 0,7 segundos y Suns vencen 108-105 al Thunder

PHOENIX (AP) — Devin Booker encestó un triple decisivo con 0,7 segundos restantes, Jordan Goodwin anotó 26 puntos con un récord personal de ocho triples y los Suns de Phoenix vencieron 108-105 al Thunder de Oklahoma City el domingo por la noche.

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, lleva el balón ante la presión defensiva de Devin Booker, de los Suns de Phoenix, duranta la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 4 de enero de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, lleva el balón ante la presión defensiva de Devin Booker, de los Suns de Phoenix, duranta la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 4 de enero de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Booker recibió el pase de saque tardío y encestó el largo triple sobre Alex Caruso, sacudiéndose de una mala racha de larga distancia que había durado toda la temporada. Ajay Mitchell falló un triple desde la esquina en el último segundo que habría empatado el juego.

La racha de cuatro victorias seguidas de Oklahoma City se rompió y el equipo cayó a 30-6, lo que sigue siendo el mejor récord en la NBA. Shai Gilgeous-Alexander lideró al Thunder con 25 unidades, mientras que Jalen Williams anotó 23.

Los Suns, que iban perdiendo por 18 en el segundo cuarto, ganaron a pesar de desperdiciar una ventaja de cuatro puntos al final.

El guardia de los Suns, Dillon Brooks, encestó un difícil triple sobre Gilgeous-Alexander con 36 segundos restantes para dar a los Suns una ventaja de 105-101. Chet Holmgren encestó un tiro en giro para reducir la diferencia a 105-103 con 26 segundos restantes.

Brooks tuvo una pérdida de balón en la posesión siguiente y Williams encestó un tiro en retroceso para empatar a 105 con 8,2 segundos restantes.

Pero el gran tiro de Booker borró los problemas finales. Terminó con 24 puntos. Brooks anotó 22. Goodwin encestó nueve de 16 tiros desde el banquillo, incluyendo ocho de 13 desde detrás del arco.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter