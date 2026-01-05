Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

La dirigente chavista fue juramentada como jefa del régimen en un acto encabezado por Jorge Rodríguez, con presencia del hijo del dictador derrocado

Caracas . Delcy Rodríguez fue juramentada como jefa del régimen de Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, según informó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el chavismo.

La proclamación tuvo lugar en un acto político transmitido por la televisión estatal , encabezado por Jorge Rodríguez , presidente de la Asamblea Nacional, y contó con la presencia de Nicolás Maduro Guerra , hijo del mandatario derrocado, en una escena que buscó proyectar continuidad del poder.

El TSJ ordenó que Rodríguez asuma “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo” con el argumento de garantizar la continuidad administrativa ante lo que calificó como una “conmoción exterior”. El fallo descarta por ahora la falta absoluta del cargo presidencial, lo que evita la convocatoria inmediata a elecciones.

Se juramenta como presidenta ENCARGADA la hermana Delcy Rodríguez @delcyrodriguezv “Vengo a jurar con dolor” una frase lapidaria que enmarca el momento actual. Todo nuestro apoyo por el futuro de la patria pic.twitter.com/spqVgigOLU

La ceremonia se realizó en medio de fuerte hermetismo , con custodia militar reforzada y sin anuncios de un calendario electoral ni de reformas políticas.

Mientras en Caracas se formalizaba la sucesión interna, Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York, bajo la supervisión del juez Alvin K. Hellerstein, por cargos de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas. El presidente Donald Trump calificó al magistrado como “muy respetado”.

Mensajes a Washington y transición en disputa

En declaraciones posteriores, Rodríguez pidió una relación “equilibrada y respetuosa” con Estados Unidos y expresó disposición a “trabajar juntos en una agenda de cooperación”. Desde Washington, funcionarios confirmaron gestiones para un gobierno interino y una transición política en Venezuela.

El secretario de Estado Marco Rubio señaló que la prioridad es definir políticas y mantener la influencia de Estados Unidos en el país sudamericano, mientras se evalúan los próximos pasos diplomáticos.

Continuidad chavista, incertidumbre nacional

La juramentación de Delcy Rodríguez consolida una sucesión interna sin ruptura visible del aparato chavista, pero no despeja la incertidumbre sobre la gobernabilidad, el rumbo económico ni el calendario electoral. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, a la espera de señales concretas sobre una transición creíble.