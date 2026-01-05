Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

El régimen chavista guarda silencio mientras crece la incertidumbre en el centro de la capital venezolana

Usuarios en redes sociales reportaron la noche de este martes fuertes detonaciones y ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores , sede del poder ejecutivo venezolano, ubicado en el centro de Caracas .

De acuerdo con testimonios difundidos en plataformas digitales, los hechos se produjeron alrededor de las 8:00 p.m. (hora local) , luego de que drones no identificados fueran avistados sobrevolando el complejo presidencial . En respuesta, unidades de defensa antiaérea habrían abierto fuego contra los aparatos, provocando una sucesión de disparos que generó pánico entre residentes y transeúntes de la zona.

Videos compartidos en redes muestran personas corriendo para resguardarse en portales y comercios cercanos, mientras el estruendo de las armas se escuchaba en varios puntos del centro histórico. Testigos también reportaron la presencia de hombres armados patrullando las calles y el despliegue de vehículos blindados alrededor del palacio.

Como medida preventiva, sedes de ministerios cercanos habrían sido evacuadas , según fuentes consultadas por medios independientes.

Contexto político inmediato

El episodio ocurre pocas horas después de la juramentación de Delcy Rodríguez como nueva figura al frente del régimen, tras la captura de Nicolás Maduro, un hecho que ha elevado la tensión política y de seguridad en la capital.

La tesis más probable sería un levantamiento contra Delcy Rodríguez, pero por ahora, es incierto.pic.twitter.com/1LLDU7KLJp — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 6, 2026

Silencio oficial

Hasta el momento, las autoridades chavistas no han emitido un comunicado oficial que explique el origen de los disparos ni confirme la naturaleza de los drones. Fuentes extraoficiales aseguran que la situación habría sido contenida, aunque el área permanece bajo estricta vigilancia militar.