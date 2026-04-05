Devin Booker anota 30 puntos, Jalen Green suma 25 y Suns resisten 120-110 a Bulls

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Jalen Green (4), guardia de el Suns de Phoenix, se dirige hacia la canasta ante la defensa de Guerschon Yabusele (28), delantero de los Bulls de Chicago, yCollin Sexton (izquierda), guardia de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, en Chicago, el domingo 5 de abril de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Dillon Brooks anotó 15 puntos. Encestó un tiro en suspensión alejándose, un triple y bloqueó un lanzamiento durante la racha decisiva, lo que ayudó a los Suns a dejar atrás derrotas consecutivas en Orlando y Charlotte.

Los Suns ganaban por 13 a finales del tercer cuarto antes de que los Bulls encadenaran una racha de 11-0. Conservaban una ventaja de 109-108 con unos tres minutos por jugar cuando Brooks encestó un tiro en suspensión girando para iniciar la racha decisiva y luego añadió un triple.

Josh Giddey, de Chicago (distensión en el tendón de la corva izquierdo), y Matas Buzelis (enfermedad) se perdieron el partido. Y con sus dos mejores jugadores fuera, los Bulls sufrieron su séptima derrota consecutiva.

Tre Jones anotó 29 puntos por Chicago. Collin Sexton aportó 18 puntos y nueve rebotes, y Miller terminó con 17 puntos y 10 tableros.

Los Suns ganaban 84-71 a finales del tercer cuarto cuando Rob Dillingham, de Chicago, penetró para una bandeja invertida que encendió una racha de 11-0.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP