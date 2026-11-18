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La Secretaría de la Defensa Nacional dijo en un comunicado que personal del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con la fiscalía de Guerrero, apresaron la víspera en Acapulco a un hombre identificado como Jonathan “N”, supuesto responsable del homicidio de Flores Salado.

Flores Salado, quien colaboraba desde hace varios años con el medio mexicano Enfoque Informativo, fue localizado muerto la noche del 14 de noviembre en Acapulco. También formaba parte del colectivo denominado “Prensa Rosa”, integrado por periodistas de la comunidad LGBTQ+.

La Fiscalía estatal descartó que el asesinato tenga que ver con la labor del periodista o que sea un crimen de odio.

En lo que va del año han sido asesinados al menos seis comunicadores en México, que es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La mayoría cubrían informaciones policiacas y habían denunciado el aumento de la violencia en sus estados.

El 22 de julio fue baleado el periodista mexicano Francisco Leyva Aguilar en el estado sureño de Oaxaca. Su muerte ocurrió seis días después del homicidio del comunicador y abogado Josué Martínez en el estado central de Puebla.

Previamente habían sido asesinados otros tres periodistas en el estado de Veracruz, en el Golfo de México, entre ellos Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, cuyo cuerpo fue localizado calcinado después de ser secuestrada.

Veracruz, que ha sido escenario durante años de disputas entre grupos del crimen organizado, ha figurado de manera recurrente entre los estados con mayor número de agresiones a periodistas. FUENTE: AP