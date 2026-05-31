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Detienen a piloto de EEUU en Paraguay tras decomiso de 260 kilos de marihuana

BUENOS AIRES (AP) —

El piloto estadounidense Jabari Stephan Brown fue arrestado en un hotel de Asunción, informó el domingo la Secretaría Antidrogas de Paraguay. Se trata del cuarto detenido en un caso de tráfico de 261,6 kilogramos de marihuana que fueron localizados el día anterior en un hangar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Brown es conocido en redes sociales y medios especializados de aviación como Captain Treezy. En diciembre pasado ganó un jet ejecutivo valuado en 2,4 millones de dólares en una competencia organizada por el popular influencer MrBeast,

Las autoridades intentan determinar el grado de participación de Brown y el resto de los detenidos en el transporte de la droga, valuada en 3,6 millones de dólares. Marisol Rivas de 39 años y originaria de Nueva York; Troy Anthony Vásquez de 42 años y oriundo de Florida; y David Thomas Wise de 58 años y residente de California, fueron trasladados el domingo al Ministerio Público para rendir declaraciones.

El Senad también informó que la aeronave incautada habría sido pilotada por el ciudadano estonio Keith Siilats, identificado como empresario tecnológico y cofundador de la empresa de micromovilidad Bolt Mobility en Estados Unidos.

No obstante, Siilats no fue localizado durante el procedimiento que derivó en la captura de los demás ocupantes del vuelo. Según información de inteligencia, habría abandonado el país la mañana del sábado, horas antes de la intervención.

FUENTE: AP

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