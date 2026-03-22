Detienen partido del Newcastle y Sunderland tras insultos discriminatorios desde la grada

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Anthony Elanga del Newcastle intenta disparar el balón frente a jugadores del Sunderland en el encuentro de la Liga Premier el domingo 22 de marzo del 2026.(Owen Humphreys/PA via AP) AP

Lutsharel Geertruida, del Sunderland, quien es de raza negra, fue el blanco del abuso que llevó a que el árbitro detuviera el juego durante la segunda mitad del encuentro en St James' Park.

La liga señaló que la pausa se ajustó a su protocolo contra la discriminación. Agregó que se iniciará una investigación.

“El racismo no tiene cabida en nuestro deporte, ni en ningún lugar de la sociedad”, manifestó la liga en un comunicado. “Seguiremos trabajando con las partes interesadas y las autoridades para garantizar que nuestros estadios sean un entorno inclusivo y acogedor para todos”.

Antes del saque inicial del derbi local, se vivieron escenas tensas entre aficionados fuera del estadio, con videos ampliamente compartidos en internet. Pero la policía de Northumbria indicó que solo se había realizado un arresto antes del partido.

Sunderland ganó el encuentro 2-1 gracias a un gol tardío de Brian Brobbey.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP