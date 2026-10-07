Detienen a líder opositor de India en protesta contra jefe electoral

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La policía detuvo a Gandhi y a otros legisladores opositores y manifestantes cuando marchaban hacia Jantar Mantar, un sitio designado para protestas en la capital Nueva Delhi.

La oposición exige la renuncia del director del consejo electoral, Gyanesh Kumar, y acusa al organismo de manipular los registros de votantes para beneficiar al Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi. La comisión y el gobierno niegan las acusaciones.

Las protestas forman parte de una campaña en expansión de partidos de oposición, grupos estudiantiles y un movimiento juvenil que ha surgido y se ha denominado "Movimiento de las Cucarachas" contra la revisión nacional del padrón electoral. Comenzó el año pasado en el estado oriental de Bihar, antes de las elecciones locales, y desde entonces se ha extendido a la mayoría de los estados de India y a los territorios administrados por el gobierno federal.

La Comisión Electoral de India ha eliminado hasta ahora más de 130 millones de nombres de los padrones electorales. Millones han apelado las eliminaciones.

Los partidos de oposición y los grupos de protesta piden que se detenga la revisión y que se restituyan los nombres de quienes, según afirman, fueron eliminados de manera errónea. Alegan que los cambios han eliminado de forma desproporcionada a votantes que apoyan a los partidos opositores, mientras preservan o incorporan a votantes con mayor probabilidad de respaldar al partido de Modi.

El partido de Modi y la Comisión Electoral rechazan las acusaciones y sostienen que la revisión no tiene motivación política. Afirman que busca eliminar registros duplicados y no elegibles, al tiempo que garantiza que los votantes elegibles sigan inscritos.

_________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP