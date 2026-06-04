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Detienen a hombre que llevaba una bomba en su equipaje de mano en un aeropuerto de California

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Las autoridades arrestaron a un hombre que llevaba lo que describieron como un artefacto explosivo lo suficientemente potente como para dañar un avión, además de un encendedor tipo soplete, un cuchillo, bridas plásticas y otros objetos, después de que intentó pasar por un control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Sacramento el fin de semana, informaron fiscales federales.

Un cartel de la Administración de Seguridad en el Transporte en un control de seguridad del aeropuerto internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington, el 26 de abril de 2023, en Glen Burnie, Maryland. (Foto AP/Julia Nikhinson, Archivo)
Un cartel de la Administración de Seguridad en el Transporte en un control de seguridad del aeropuerto internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington, el 26 de abril de 2023, en Glen Burnie, Maryland. (Foto AP/Julia Nikhinson, Archivo) AP

El hombre, de 49 años y residente de Sacramento, llevaba una bufanda que le cubría el rostro y guantes de látex, señaló el fiscal federal Eric Grant en un comunicado de prensa. También tenía cinco teléfonos celulares: uno con un temporizador de 15 minutos programado para iniciarse, y un segundo con un mensaje en la pantalla de otro número telefónico que decía: “estaremos esperando tu llamada”.

Las fotos de evidencia difundidas por los fiscales muestran un tubo de cartón de aproximadamente el tamaño de un rollo de papel higiénico, equipado con una mecha verde. Técnicos en explosivos examinaron el artefacto. Se determinó que el polvo y la mecha “eran viables y energéticos”, indicó Grant.

El fiscal manifestó que, si el artefacto hubiera detonado junto a una ventana en una aeronave presurizada que volara por encima de los 10.000 pies (3 kilómetros), “tenía el potencial de dañar la aeronave y provocar una posible pérdida de presión en la cabina”.

Las autoridades arrestaron al hombre el sábado y compareció ante un tribunal federal en Sacramento el miércoles. Está acusado de posesión ilegal de material explosivo en un aeropuerto.

Su defensora pública, Meghan McLoughlin, expresó en un correo electrónico a The Associated Press el jueves que “a menudo hay más en estos casos que las acusaciones del gobierno, y que el proceso penal revelará” también la versión de su cliente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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