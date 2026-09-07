Detienen a dos alcaldes por presuntos nexos con redes de robo, extorsión y secuestro en México

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Las detenciones se dan en medio de la controversia generada por la acusación por narcotráfico que se hizo en Estados Unidos contra el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ha golpeado al partido gobernante Morena, que controla buena parte de los gobiernos locales del país. Rocha Moya se separó de manera indefinida del cargo el 22 de agosto tras ser criticado por Sheinbaum y otras figuras del oficialismo.

El Gabinete de Seguridad federal anunció en un comunicado la detención de los alcaldes de los municipios Esperanza y Tepeyahualco, ubicados en el este del estado de Puebla, pero no ofreció detalles de la identidad de los funcionarios ni de las otras ocho personas que fueron apresadas.

Las capturas se realizaron tras los cateos que se efectuaron en varios inmuebles como parte de una investigación que avanzan las autoridades federales sobre una estructura criminal dedicada principalmente al robo de autotransportes de carga en la carretera que comunica los estados de Puebla y Veracruz, indicó el Gabinete de Seguridad.

Durante la operación que se desarrolló en el municipio Esperanza se incautaron 35 armas de fuego, 11 vehículos, cuatro de ellos con blindaje, un dron y un inhibidor de señal.

El alcalde de Tepeyahualco fue detenido el 4 de septiembre por los presuntos delitos de extorsión, secuestro exprés y robo de vehículo con violencia, refiere el comunicado.

En mayo pasado las autoridades federales arrestaron al alcalde del municipio de Atlatlahucan, Agustín “N”, y al expresidente municipal de Yecapixtla, Irving “N”, en el marco de la llamada “Operación Enjambre” que activó el gobierno hace casi dos años y que implicó el arresto de más de una veintena de funcionarios vinculados con presuntos hechos de corrupción, extorsión y homicidio.

Tres meses antes también fue detenido el alcalde oficialista de la localidad turística de Tequila, Diego Rivera Navarro, junto con los directores de Seguridad, Catastro y Obras Públicas de esa dependencia por presuntos hechos de extorsión. A fines de abril la fiscalía de Nueva York acusó de narcotráfico y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa a Rocha Moya, al alcalde oficialista de la capital del Sinaloa, Juan de Dios Gámez, y a otros ocho funcionarios activos y retirados. Un mes después el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, se entregó a las autoridades estadounidenses. FUENTE: AP