Detienen en Bolivia al hijo mayor del expresidente Luis Arce por presunto lavado de dinero

Luis Marcelo Arce Mosqueira, de 33 años, fue detenido en un barrio acaudalado en la región de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, y llevado a celdas de la policía.

“Se ha hecho efectiva la orden de detención que emitió la Fiscalía anticorrupción por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento y daño económico del Estado”, mencionó la autoridad en conferencia de prensa.

Oviedo explicó que la policía ejecutó una persecución policial debido a que Arce Mosqueira intentó escapar.

Horas antes, el Ministerio Publico emitió una orden debido a que lo investiga en su calidad de posible autor de lavado de dinero.

“Todos sabemos el inmenso poder económico que tiene este señor Arce Mosqueira y que estaba en absoluta impunidad”, señaló Oviedo.

Arce Mosqueira será llevado a un juez cautelar, quien definirá si lo envia a prisión preventivamente. “No es venganza, es justicia”, remarcó el ministro.

Esta es la segunda vez que es detenido. La primera fue en octubre por presunta violencia familiar hacia su expareja. Pero la justicia determinó que se defienda en libertad.

Luis Marcelo y su hermano menor Rafael Ernesto también tienen una investigación por la supuesta compra millonaria de tierras por 3,3 millones de dólares.

Su padre, el expresidente Arce, fue enviado a prisión preventiva en diciembre por cinco meses en un caso de supuesta corrupción cuando era ministro del entonces presidente Evo Morales entre 2006 y 2017. Arce cumpre su detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz, la sede de gobierno, una de las mayores cárceles del país andino.

Arce asumió en noviembre de 2020 y entregó el poder al presidente de centro derecha Rodrigo Paz el pasado 8 de noviembre quien ganó las elecciones y puso término a casi 20 años de gobiernos de izquierda.

FUENTE: AP