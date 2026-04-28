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Detienen a árbitro por presunta agresión mientras estaba en el Reino Unido para un partido

LONDRES (AP) — Un árbitro de fútbol que era un posible candidato para trabajar en el próximo Mundial en Norteamérica fue arrestado por una presunta agresión sexual en un hotel mientras estaba en Gran Bretaña por un partido.

La FIFA indicó el martes que estaba “al tanto de la grave acusación”, después de que el diario británico The Sun informara por primera vez detalles de la presunta agresión a un adolescente.

“Mientras tanto, el árbitro no será considerado para partidos de ninguna competición de la FIFA”, indicó la FIFA en un comunicado.

La FIFA publicó este mes una lista de 52 árbitros, 88 asistentes y 30 oficiales de videoarbitraje seleccionados para el Mundial de 104 partidos, que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

El árbitro no fue identificado en los reportes, ni tampoco el partido de competición europea en el que estaba trabajando para la UEFA.

“Estamos siguiendo la situación con gran preocupación y continuaremos de cerca los acontecimientos”, manifestó la UEFA.

El organismo rector del fútbol europeo añadió que tampoco seleccionará al árbitro para sus partidos, y que el presunto incidente formaba parte de “una investigación en curso”.

The Sun informó que la Policía Metropolitana de Londres dejó en libertad bajo fianza a un hombre de unos 30 años.

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Deportes de AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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