americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detenido un luchador por muerte de un árbitro en función de lucha libre en el centro de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas arrestaron a un luchador por la muerte de un árbitro durante un espectáculo de lucha libre en una localidad del centro de México.

El hecho tuvo lugar el miércoles de madrugada, durante una función de este popular espectáculo en Mineral de la Reforma, un pueblo del estado de Hidalgo que está situado a 120 kilómetros al norte de Ciudad de México. La fiscalía local se lo confirmó a The Associated Press el jueves en un mensaje en el que indicó que el luchador se encuentra bajo investigación por el delito de homicidio culposo, es decir, no intencionado.

Videos del espectáculo divulgados en redes muestran a un luchador poco conocido apodado Hijo de Fishman —identificado en medios de prensa con el nombre de José Ángel Nájera— haciendo una llave al árbitro Gerardo Germán Pineda, alias “El Búho”. La fiscalía solo se refirió a los involucrados por sus iniciales y dijo que la detención tuvo lugar por señalamientos directos de testigos contra el luchador.

La empresa encargada del evento, El Patrón Espectáculos, dijo en un comunicado que está ofreciendo “acompañamiento y asistencia jurídica para Hijo de Fishman" y que mantiene contacto con la familia de Pineda “para llevar el caso de la mejor manera y garantizar el respeto a todas las partes involucradas”.

La lucha libre es un espectáculo muy popular en México, donde los luchadores se visten con coloridos trajes y máscaras, y usualmente realizan arriesgadas maniobras aéreas dentro y fuera del ring. Aunque estas prácticas han causado lesiones fatales en algunos luchadores no es nada habitual que un réferi se vea afectado.

El caso más sonado de una muerte en el cuadrilátero ocurrió en 2015, cuando el popular luchador mexicano conocido como el “Hijo del Perro Aguayo” falleció después de recibir un golpe durante una función en Tijuana.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

Una vivienda en venta en Arlington Heights, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Tasas hipotecarias en EEUU suben a su nivel más alto en tres años

Cuba acusa a EEUU de piratería tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

Cuba acusa a EEUU de "piratería" tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: Consideramos todas las opciones ante el régimen

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: "Consideramos todas las opciones" ante el régimen

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter