Detenido un luchador por muerte de un árbitro en función de lucha libre en el centro de México

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El hecho tuvo lugar el miércoles de madrugada, durante una función de este popular espectáculo en Mineral de la Reforma, un pueblo del estado de Hidalgo que está situado a 120 kilómetros al norte de Ciudad de México. La fiscalía local se lo confirmó a The Associated Press el jueves en un mensaje en el que indicó que el luchador se encuentra bajo investigación por el delito de homicidio culposo, es decir, no intencionado.

Videos del espectáculo divulgados en redes muestran a un luchador poco conocido apodado Hijo de Fishman —identificado en medios de prensa con el nombre de José Ángel Nájera— haciendo una llave al árbitro Gerardo Germán Pineda, alias “El Búho”. La fiscalía solo se refirió a los involucrados por sus iniciales y dijo que la detención tuvo lugar por señalamientos directos de testigos contra el luchador.

La empresa encargada del evento, El Patrón Espectáculos, dijo en un comunicado que está ofreciendo “acompañamiento y asistencia jurídica para Hijo de Fishman" y que mantiene contacto con la familia de Pineda “para llevar el caso de la mejor manera y garantizar el respeto a todas las partes involucradas”.

La lucha libre es un espectáculo muy popular en México, donde los luchadores se visten con coloridos trajes y máscaras, y usualmente realizan arriesgadas maniobras aéreas dentro y fuera del ring. Aunque estas prácticas han causado lesiones fatales en algunos luchadores no es nada habitual que un réferi se vea afectado.

El caso más sonado de una muerte en el cuadrilátero ocurrió en 2015, cuando el popular luchador mexicano conocido como el “Hijo del Perro Aguayo” falleció después de recibir un golpe durante una función en Tijuana.

FUENTE: AP