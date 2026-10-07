Detenido supuesto jefe de facción criminal acusado de lavar más de 2 millones de dólares en Ecuador

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Tras 12 meses de investigaciones, agentes de la policía y la fiscalía detuvieron a Jonathan Obed Cepeda Reza, alias “El Parce”, a quien se considera líder de una estructura que actuaba en las provincias de Pichincha —cuya capital es Quito—, Tungurahua, Cotopaxi y Santa Elena, explicó el funcionario en declaraciones a periodistas.

“Los Lobos” es uno de los grupos criminales más violentos de Ecuador, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera al considerarlo una amenaza regional y debido a que tiene estrecha relación con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Reimberg indicó que según las investigaciones, Cepeda dirigía “operaciones económicas, blanqueo de capitales y movió más de dos millones de dólares, mediante transferencias y depósitos bancarios”. También fue detenida una hermana, supuestamente encargada del abastecimiento de droga en el interior del país, junto a otras nueve personas.

Las autoridades detectaron a este grupo debido al injustificado y elevado movimiento de dinero en el sistema financiero de Ecuador, donde los depósitos de más de 5.000 dólares deben ser justificados con documentos que prueben el origen de los fondos.

FUENTE: AP