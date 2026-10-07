Detenido supuesto jefe de facción criminal acusado de lavar más de 2 millones de dólares en Ecuador

Tras 12 meses de investigaciones, agentes de la policía y la fiscalía detuvieron a Jonathan Obed Cepeda Reza, alias “El Parce”, a quien se considera líder de una estructura que actuaba en las provincias de Pichincha —cuya capital es Quito—, Tungurahua, Cotopaxi y Santa Elena, explicó el funcionario en declaraciones a periodistas.
“Los Lobos” es uno de los grupos criminales más violentos de Ecuador, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera al considerarlo una amenaza regional y debido a que tiene estrecha relación con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.
Reimberg indicó que según las investigaciones, Cepeda dirigía “operaciones económicas, blanqueo de capitales y movió más de dos millones de dólares, mediante transferencias y depósitos bancarios”. También fue detenida una hermana, supuestamente encargada del abastecimiento de droga en el interior del país, junto a otras nueve personas.
Las autoridades detectaron a este grupo debido al injustificado y elevado movimiento de dinero en el sistema financiero de Ecuador, donde los depósitos de más de 5.000 dólares deben ser justificados con documentos que prueben el origen de los fondos.