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Detenido supuesto jefe de facción criminal acusado de lavar más de 2 millones de dólares en Ecuador

QUITO (AP) — Agentes de la policía capturaron el miércoles a un hombre identificado como jefe de una facción del grupo criminal Los Lobos, quien está acusado de lavar más de dos millones de dólares producto de actividades como el narcotráfico y la extorsión, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Tras 12 meses de investigaciones, agentes de la policía y la fiscalía detuvieron a Jonathan Obed Cepeda Reza, alias “El Parce”, a quien se considera líder de una estructura que actuaba en las provincias de Pichincha —cuya capital es Quito—, Tungurahua, Cotopaxi y Santa Elena, explicó el funcionario en declaraciones a periodistas.

Reimberg indicó que según las investigaciones, Cepeda dirigía “operaciones económicas, blanqueo de capitales y movió más de dos millones de dólares, mediante transferencias y depósitos bancarios”. También fue detenida una hermana, supuestamente encargada del abastecimiento de droga en el interior del país, junto a otras nueve personas.

Las autoridades detectaron a este grupo debido al injustificado y elevado movimiento de dinero en el sistema financiero de Ecuador, donde los depósitos de más de 5.000 dólares deben ser justificados con documentos que prueben el origen de los fondos.

FUENTE: AP

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