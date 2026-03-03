americateve

Detenido ex asambleísta constituyente en operación contra narcotráfico y mafia albanesa en Ecuador

QUITO (AP) — Un ex asambleísta constituyente fue detenido el martes en medio de una serie de allanamientos vinculados con las redes de narcotráfico de la mafia albanesa en Ecuador dedicada a contaminar exportaciones de banano hacia Europa, informó el policía.

El político del partido Social Cristiano, identificado como Salomón Fadul, fue parte de los asambleístas que elaboraron una nueva Carta Magna en 2008 durante el entonces gobierno del presidente Rafael Correa (2007-2017).

La policía confirmó que también fueron apresados otros 15 ecuatorianos y ocho extranjeros. También se dio el decomiso, aseguró, de un millón de dólares en efectivo, joyas y armas en más de una veintena de allanamientos en varias ciudades, entre ellas Quito, Guayaquil, Milagro y Machala, adonde fue detenido Fadul, agregó la policía.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en X que se trata de una “estructura delictiva que operaba como tentáculos de la mafia albanesa”, la cual se encargaba de “ contaminar contenedores en los puertos del país con droga para ser enviada a destinos internacionales”.

La acción policial se cumple menos de 24 horas después del anuncio del presidente Daniel Noboa sobre que este país ingresaba a una nueva fase de lucha contra las bandas criminales con acciones directas, y de la reunión con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan.

Ecuador es considerado por las autoridades como un centro logístico dentro de la cadena del narcotráfico, donde se acopia, almacena y distribuye la droga que ingresa especialmente desde la frontera norte con Colombia. Los alijos son transportados desde sus puertos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

El año pasado, Ecuador incautó 214 toneladas de drogas, especialmente cocaína, una cifra por debajo de las casi 295 toneladas decomisadas un año antes, según las autoridades.

FUENTE: AP

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Trump dice que habrá represalias pronto tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

