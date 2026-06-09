Detenido el cantante francés Patrick Bruel por presunta violación y agresión sexual

ARCHIVO -El actor Patrick Bruel posa en la alfombra roja de la película "Promises" en la 16ta edición del Festival de Cine de Roma, en Roma, el 17 de octubre de 2021. (AP Foto/Domenico Stinellis, archivo) AP

Bruel, de 67 años, está detenido desde el lunes y niega las acusaciones.

El cantante se convirtió en una gran estrella en todo el mundo francófono en las décadas de 1980 y 1990 gracias a una serie de éxitos que pasaron a formar parte de la cultura popular francesa. También ha participado en más de 40 producciones de cine y televisión.

La fiscalía de Nanterre señaló en un comunicado que la investigación comenzó después de que tres mujeres acusaran a Bruel de agresión sexual e intento de violación, presuntamente cometidos en 1997, 2000 y 2001.

Durante la investigación, se identificó y entrevistó a otras mujeres. Según el comunicado, estas denunciaron supuestas violaciones o intentos de violación, agresiones sexuales y acoso.

Por otra parte, una investigación abierta en el oeste de Francia por una presunta violación en 2012 en Dinard, en la región de Bretaña, fue transferida a la fiscalía de Nanterre.

A principios de mes, las autoridades belgas notificaron formalmente a la fiscalía francesa las denuncias de una mujer que acusó a Bruel de violación y agresión sexual, presuntamente cometidas en Bruselas en 2010, de acuerdo con el comunicado.

Los abogados de Bruel, Christophe Ingrain, Céline Lasek y Fanny Colin, indicaron en un comunicado que el cantante había indicado desde hacía semanas que “estaba a disposición de las autoridades judiciales para poder responder finalmente a través de los procedimientos legales adecuados”.

Las autoridades judiciales francesas podrían presentar cargos preliminares contra Bruel o dejarlo en libertad sin cargos a lo largo del día.

En las últimas semanas, una serie de reportajes periodísticos, en particular de la web francesa de investigación Mediapart, puso en el foco público denuncias de múltiples mujeres a lo largo de décadas contra Bruel, lo que llevó a que se presentaran nuevas denuncias.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP