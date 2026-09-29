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Detenida una pareja de California por el asesinato público de su yerno

DUBLÍN, California (AP) — Una pareja de septuagenarios mató a tiros a su yerno en un parque municipal de California durante el fin de semana, informaron las autoridades, y documentos judiciales mostraron que la víctima mantenía una amarga disputa por la custodia con su hija.

Jonathan McKinsey, un ingeniero de videojuegos de 40 años que trabajaba para The New York Times, murió baleado el sábado por la tarde en el estacionamiento de un complejo deportivo en Dublin, al este de San Francisco. Un sargento de policía circulaba cerca y lo vio en el suelo cuando testigos comenzaron a llamar al 911 y a señalar a la pareja, que aún estaba cerca del lugar, indicó Dublin Police Services en un comunicado.

Las autoridades arrestaron a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 76 años y residentes de Dublin, bajo sospecha de asesinato y otros cargos. Debían comparecer ante el tribunal el miércoles por la mañana. No estaba claro de inmediato si alguno había conseguido un abogado, y los números telefónicos que figuraban para su hija, Candice Jang, estaban desconectados.

El homicidio ocurrió una semana antes de una audiencia programada en el caso de divorcio de McKinsey y Jang. La pareja estaba casada desde aproximadamente 2012 y tenía tres hijos pequeños, según muestran los registros judiciales.

Los registros judiciales indican que Jang denunció a McKinsey ante la policía en 2023, acusándolo de empujar a uno de sus hijos y en general de disciplinarlos con rudeza.

En octubre pasado, ella obtuvo una orden de protección por violencia doméstica contra McKinsey después de que él fuera arrestado y acusado de abuso infantil como delito menor en otro caso. La policía señaló que él reconoció haber abofeteado a un hijo y también lo acusó de poner en peligro a otro. En el momento de su muerte, estaba en libertad bajo fianza y había estado intentando ingresar a un programa de salud mental, informó el San Jose Mercury News.

McKinsey respondió a la presentación judicial de su esposa al solicitar una orden de protección por violencia doméstica contra ella y presentar la demanda de divorcio. Desde entonces, había pedido más tiempo con los tres hijos, señalando que desde el otoño pasado se le había limitado a dos horas de visitas supervisadas por semana, según documentos judiciales del condado de Alameda.

En su solicitud de orden de protección, McKinsey, quien era transgénero, alegó que Chen le había dirigido insultos anti-LGBTQ+ a él y a uno de sus hijos, informó el Mercury News. También acusó a Jang de ser abusiva durante procedimientos médicos relacionados con su transición.

McKinsey se incorporó a The New York Times en enero de 2023. Era director de ingeniería de New York Times Games y vivía en la zona de la Bahía de San Francisco, indicó el periódico. Un portavoz declinó hacer más comentarios.

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Johnson informó desde Seattle. La periodista de The Associated Press Olga R. Rodríguez en San Francisco contribuyó.

FUENTE: AP

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