americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Destructor de la Marina de EEUU con 300 marineros a bordo se averió en el Pacífico por 4 días

WASHINGTON (AP) — Un destructor de la Marina de Estados Unidos con unos 300 marineros a bordo sufrió una avería grave en el océano Pacífico el mes pasado que lo dejó sin energía durante cuatro días, confirmó la Marina en un comunicado.

ARCHIVO - En esta foto proporcionada por la Marina de Estados Unidos, el destructor USS Benfold lleva a cabo operaciones de rutina en el mar de Filipinas el 24 de junio de 2022. (Especialista en Comunicación Masiva de 2da clase Arthur Rosen/Marina de los Estados Unidos vía AP/Archivo)
ARCHIVO - En esta foto proporcionada por la Marina de Estados Unidos, el destructor USS Benfold lleva a cabo operaciones de rutina en el mar de Filipinas el 24 de junio de 2022. (Especialista en Comunicación Masiva de 2da clase Arthur Rosen/Marina de los Estados Unidos vía AP/Archivo) AP

El USS Benfold “informó de una avería de ingeniería relacionada con sus generadores, lo que provocó una pérdida de energía” el 24 de julio, señaló en el comunicado el portavoz de la Marina, el comandante Matthew Comer. La avería significó que la tripulación pasó días a bordo del buque sin agua potable, comidas, retretes funcionales ni aire acondicionado, indicó Comer.

El incidente, que no se hizo público sino hasta el viernes cuando USNI News lo informó en primera instancia, se produce mientras el Pentágono lidia con serias preguntas sobre la calidad de vida a bordo de los buques navales y la capacidad de las fuerzas armadas para abastecer a los barcos durante el conflicto con Irán.

Legisladores demócratas están pidiendo investigaciones sobre las condiciones a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln. Reportes noticiosos de la semana pasada revelaron que el buque, que ha pasado 250 días ininterrumpidos en el mar, ha experimentado escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene, mientras que miembros de la tripulación han sufrido estrés y mala salud mental.

Comer recalcó que no hubo heridos entre la tripulación del Benfold, “que demostró resiliencia, determinación, profesionalismo y una firmeza inquebrantable en su respuesta”, pero que el buque necesitó asistencia del grupo de ataque del portaaviones George Washington.

El crucero USS Robert Smalls proporcionó comidas al destructor averiado.

A la postre, el Benfold tuvo que ser remolcado a la bahía de Subic, en Filipinas, para reparaciones, y llegó el 28 de julio, añadió Comer. Luego se proporcionó a la tripulación comida y alojamiento fuera del buque. El 8 de agosto, el Benfold salió del puerto “con todos los sistemas de ingeniería, los sistemas de combate y los sistemas de apoyo a la tripulación funcionando con normalidad”, afirma el comunicado.

Mientras tanto, se vio a los buques del grupo de ataque del George Washington, incluido el portaaviones USS George Washington, dirigiéndose hacia Oriente Medio. Se esperaba que el portaaviones reemplazara al Lincoln, que regresaría pronto a casa, según dijo la semana pasada el secretario interino de la Marina, Hung Cao.

Esto dejaría las aguas del Pacífico sin presencia de un portaaviones de Estados Unidos durante un lapso desconocido. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
E. Jean Carroll, la escritora que acusó al presidente Donald Trump de violarla, en el tribunal en Nueva York el 6 de septiembre del 2024. (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez)

Corte Suprema vuelve a rechazar pedido de Trump de anular compensación a escritora que lo acusó

secretario del tesoro de trump vuelve a poner a cuba en la mira: cuba duro mucho tiempo pese a las sanciones

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: "Cuba duró mucho tiempo" pese a las sanciones

Por Redacción América Noticias Miami
alerta para cubanos que entraron con parole de biden: eeuu revisara todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

Por Redacción América Noticias Miami
Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Destacados del día

Cubanos entre los 11 arrestados en Miami por fraude con permisos para discapacitados

Cubanos entre los 11 arrestados en Miami por fraude con permisos para discapacitados

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

TRAGEDIA EN MANZANILLO: dos jóvenes mueren en un accidente de moto y una caravana despide a las víctimas

TRAGEDIA EN MANZANILLO: dos jóvenes mueren en un accidente de moto y una caravana despide a las víctimas

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN CUBA? Washington ve el poder dividido entre los Castro, militares y el Partido

¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN CUBA? Washington ve el poder dividido entre los Castro, militares y el Partido

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter