Despliegue militar en suroeste de Colombia tras enfrentamiento indígena que dejó siete muertos

El ejército indicó en la red social X que ingresarán a la zona más de 500 soldados y apoyo aéreo para acompañar a las comunidades y evitar que la situación se agrave.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de policía adelantaron una reunión extraordinaria para definir las acciones a seguir.

Sánchez dio a la prensa un balance preliminar de al menos siete personas muertas y más de 110 heridos, la mayoría por armas de fuego. “Esta cifra puede ascender; la confirmación que tenemos es una mujer y seis hombres" los fallecidos, explicó.

Los enfrentamientos se registraron en una zona rural del departamento de Cauca entre los pueblos indígenas Misak y Nasa, que reclaman como propio el mismo territorio.

La estatal Agencia Nacional de Tierras indicó en un comunicado que desde abril, cuando se agudizaron las tensiones, han participado en espacios de diálogo y trabajo técnico con esas comunidades para “brindar claridad sobre los límites territoriales de los dos pueblos” y los instaron a continuar dialogando.

A fines de abril el pueblo Misak había realizado una movilización en Bogotá para pedir la atención del gobierno sobre el conflicto.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo la víspera un llamado a la calma a las comunidades y pidió a las autoridades investigar y sancionar a quienes habrían provocado la muerte o heridas a varias personas.

“Nuestros militares van a acompañar a la población y a protegerla no solamente del enfrentamiento sino también de otros actores criminales que podrían estar detrás de acciones contra nuestros pueblos indígenas”, aseguró Sánchez en un video difundido a la prensa.

En la zona tienen presencia grupos armados ilegales como las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.

FUENTE: AP