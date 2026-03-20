Despliegue de defensas aéreas a Oriente Medio deja a Europa desprotegida

Sale humo tras un bombardeo en el Aeropuerto Internacional de Dubái el 16 de marzo del 2026. (AP foto) AP

La guerra en Irán, que está a punto de entrar en su cuarta semana, ha llevado a Estados Unidos a desplegar miles de soldados en la región y ha empujado al Pentágono a buscar 200.000 millones de dólares adicionales de financiación. Irán, por su parte, ha lanzado misiles y drones por todo el Golfo Pérsico, incluso contra bases de Estados Unidos y hoteles en destinos vacacionales.

Dos sistemas de misiles Patriot fueron enviados desde Alemania a Turquía después de que se dispararan varios misiles balísticos desde Irán en dirección a Turquía, informaron el Ministerio de Defensa turco y tres funcionarios de Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses indicaron que se trasladaron misiles para el sistema Patriot desde diversos puntos de Europa en un esfuerzo por reforzar las defensas aéreas hacia Oriente Medio. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados.

Uno de los funcionarios señaló que las existencias de misiles Patriot están disminuyendo “definitivamente” en Europa y en otros lugares debido a la guerra en Irán, y añadió que la situación es “bastante preocupante”.

Consultada para comentar sobre el traslado de los misiles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en un comunicado a AP: “El ejército de Estados Unidos tiene más que suficientes municiones, munición y reservas de armas para lograr los objetivos de la Operación Epic Fury establecidos por el presidente Trump — y más allá”.

Uno de los tres funcionarios estadounidenses sostuvo que todavía hay “mucha” capacidad en la OTAN para defender Europa, y agregó que parte de la razón por la que Estados Unidos tiene recursos en distintos lugares es para proyectar poder a nivel global.

El Patriot es un sistema de misiles guiados tierra-aire que se desplegó por primera vez en la década de 1980 y puede atacar aeronaves, misiles de crucero y misiles balísticos de menor alcance.

La guerra en Ucrania ha mostrado cuán eficaz es el sistema Patriot contra una amplia gama de amenazas, incluidos misiles hipersónicos maniobrables como el Kinzhal de Rusia, dijo uno de los funcionarios estadounidenses.

Pero en Oriente Medio, Estados Unidos y sus aliados están usando Patriots “contra amenazas que no los requieren”, indicó uno de los funcionarios, como los drones iraníes Shahed, comparativamente baratos y de baja tecnología.

Los Patriots, explicó el funcionario, deberían emplearse para proteger sistemas terrestres de alta gama —como los misiles de ataque de precisión que Estados Unidos está disparando desde lanzadores HIMARS en Oriente Medio— frente a ataques enemigos.

Los Patriots están siendo reubicados mientras Rusia continúa con su guerra en Ucrania, y algunos países europeos cercanos a Rusia afrontan sus efectos, incluidas incursiones de drones rusos desde los estados bálticos hacia Polonia y Rumania. Funcionarios en Europa afirman que Rusia libra una guerra híbrida contra Europa, incluso mediante sabotaje y ciberataques.

Todo lo que sale de Europa es una capacidad que “no puede responder a Rusia” si Moscú decide aprovechar una oportunidad, dijo el funcionario de defensa de Estados Unidos.

Reforzar las defensas en el flanco sur de la OTAN

Las defensas de la OTAN han interceptado tres misiles balísticos disparados desde Irán sobre el espacio aéreo de Turquía desde que el presidente Donald Trump lanzó su guerra con Irán el 28 de febrero, informó el Ministerio de Defensa turco. Indicó que un sistema de misiles Patriot fue enviado desde la base aérea Ramstein, en Alemania, a la base aérea Incirlik, donde están desplegadas fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN.

La semana pasada, Turquía reportó que la OTAN había posicionado otro sistema Patriot en la provincia sureste de Malatya, donde se encuentra una estación de radar de la OTAN. El general Alexus Grynkewich, comandante de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN en Europa, también declaró el miércoles que algunas capacidades de defensa aérea en Europa se trasladaron hacia Oriente Medio.

La capitana Reann Mommsen, portavoz del Mando Europeo de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares estadounidenses en Europa, no comentó sobre las preocupaciones por la escasez y dijo que no podía hablar del movimiento o de las ubicaciones de los misiles por motivos de seguridad operativa.

Ucrania ha pedido repetidamente más misiles y sistemas Patriot, y esta semana el presidente Volodymyr Zelenskyy advirtió que Kiev “definitivamente” afrontará escasez de Patriots debido a la guerra contra Irán.

Un funcionario militar alemán señaló que aún no ha visto información que sugiera que existan carencias operativas en Ucrania causadas por la guerra en Oriente Medio. Pero señaló que podrían producirse carencias en un futuro cercano al debilitarse la resistencia y las capacidades de Ucrania. También habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados.

En una entrevista con la BBC, Zelenskyy apuntó que Estados Unidos produce 60-65 misiles Patriot al mes, alrededor de 700-800 al año, y que se usaron 803 el primer día de la guerra en Oriente Medio.

Según el Foreign Policy Research Institute, un centro de estudios de seguridad con sede en Pensilvania, Estados Unidos utilizó alrededor de 325 misiles Patriot durante las primeras 96 horas de la guerra con Irán. Indicó que el número total usado por Washington y sus socios, incluidos estados del Golfo Pérsico, fue de aproximadamente 943.

Sistema de dron contra dron

Poco después de que estallara la guerra en Oriente Medio, AP fue informada de que Estados Unidos tenía defensas antidrones efectivas limitadas en Oriente Medio, pero planeaba desplegar el sistema antidrones Merops.

El sistema Merops puede caber en la parte trasera de una camioneta pickup y derriba drones de forma mucho más barata que usando un misil, ya que hace volar drones contra drones.

Funcionarios sostuvieron que la respuesta de Estados Unidos para contrarrestar los drones Shahed de Irán fue “decepcionante”, en particular porque los Shahed son una versión mucho más básica del mismo dron que Rusia está refinando y actualizando continuamente en su guerra en Ucrania.

Estados Unidos cuenta ahora con una cantidad “limitada” de sistemas antidrones Merops operativos en Oriente Medio, dijo uno de los funcionarios de defensa de Estados Unidos. Añadió que vienen más sistemas en camino y que se está llevando a cabo entrenamiento en Oriente Medio.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Michelle L. Price y Konstantin Toropin en Washington D.C. y Suzan Fraser in Ankara, Turquía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP