Desmond Bane anota 35 puntos y ayuda al Magic a vencer a Cavaliers por 128-122

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Desmond Bane encestó un triple y dos tiros libres en los últimos 17,4 segundos para coronar una noche de 35 puntos y ayudar el miércoles a que el Magic de Orlando se impusiera 128-122 ante los Cavaliers de Cleveland.

Wendell Carter Jr., pívot del Magic de Orlando, y su compañero Paolo Banchero (5), felicitan a Desmond Bane, quien anotó un triple en los últimos instantes del partido del miércoles 11 de marzo de 2026, ante los Cavaliers de Cleveland (AP Foto/John Raoux)
Orlando resistió apenas al final y se apuntó su quinta victoria consecutiva.

Paolo Banchero sumó 25 puntos, ocho rebotes y siete asistencias por el Magic. Tristan da Silva anotó nueve de sus 23 puntos en el cuarto periodo.

James Harden registró 30 unidades y ocho asistencias por Cleveland. Donovan Mitchell añadió 25 puntos, al encestar un triple que acercó a los Cavaliers a dos tantos después de que Orlando ostentó una ventaja de 13 a mitad del cuarto periodo.

Bane respondió con un triple mientras caía fuera de la cancha con 17,4 segundos por jugar, y luego agregó dos tiros libres con ocho segundos restantes.

Tres triples de Keon Ellis, quien terminó con 20 puntos, impulsaron la reacción tardía de los Cavaliers.

Evan Mobley aportó 18 puntos y 13 rebotes por Cleveland. Los Cavs han perdido cinco de nueve compromisos tras ganar siete seguidos.

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

