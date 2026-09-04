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Desmantelan tres laboratorios de drogas e incautan casi 17 toneladas de metanfetamina en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el viernes el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos y el decomiso de casi 17 toneladas de metanfetamina en el violento estado de Sinaloa.

Las operaciones fueron consideradas por las autoridades como uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que ha enfrentado crecientes presiones de Washington para combatir a los cárteles.

La principal operación se realizó en la comunidad rural de Corralejo, a las afueras de Culiacán, capital de Sinaloa, donde el jueves se localizó una instalación clandestina de unos 5.700 metros cuadrados y se decomisaron 16,3 toneladas de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción y 4.350 litros de precursores y químicos, indicó en un comunicado la Secretaría de Marina (SEMAR).

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó en su cuenta de la red social X que el complejo clandestino de Corralejo es el segundo más grande localizado durante el actual gobierno que se inició en octubre de 2024.

Otros dos laboratorios clandestinos fueron descubiertos el 2 de septiembre en Corralejo y la comunidad vecina de Corral Viejo, estado de Sinaloa, donde elementos de la Armada mexicana y las fuerzas policiales incautaron 460 kilogramos de presunta metanfetamina, precursores y químicos, informó la SEMAR.

Las autoridades no reportaron detenidos en las operaciones ni precisaron el grupo criminal al que pertenecían las instalaciones clandestinas.

García Harfuch expresó que las operaciones se lograron gracias al trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval “fortalecido con intercambio de información con agencias de Estados Unidos”.

El desmantelamiento de los laboratorios en México fue reconocido por la DEA que señaló en su cuenta de la red social que los decomisos no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de la agencia antidrogas. “Estas operaciones demuestran el poder de la colaboración entre la DEA y México para interrumpir la producción de drogas sintéticas, cortar las cadenas de suministro y golpear las finanzas criminales”.

Hace tres semanas el ejército mexicano inhabilitó también en Culiacán, bastión del Cártel de Sinaloa, otro gran laboratorio clandestino y se aseguraron sustancias químicas empleadas para la producción de drogas.

De acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad federal, durante la administración de Sheinbaum se han localizado 2.644 laboratorios clandestinos y se han incautado más de 132 toneladas de metanfetaminas.

En febrero de 2024 la Armada mexicana decomisó en el estado norteño de Sonora 41,3 toneladas de metanfetaminas en un laboratorio que fue considerado como el más grande descubierto durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El presidente Donald Trump ha mantenido constantes presiones hacia México para que incremente el combate a los cárteles de la droga y ha ofrecido apoyo a Sheinbaum para enfrentarlos en el territorio mexicano, pero la mandataria ha descartado esa opción y sólo ha aceptado el intercambio de información.

FUENTE: AP

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