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Deslave deja un muerto y 11 desaparecidos en China tras lluvias de la tormenta Saudel

BEIJING (AP) — Un deslizamiento de lodo se cobró la vida de una persona el sábado y dejó a otras 11 desaparecidas en el este de China, además de causar daños en varias viviendas, tras varios días de lluvias torrenciales provocadas por el ciclón tropical Saudel, informaron las autoridades.

El deslave afectó a parte de una aldea en el condado de Suichuan, en la provincia de Jiangxi, durante la madrugada, lo que llevó a los rescatistas a acudir rápidamente al lugar y a reubicar a los residentes en zonas más seguras para evitar nuevos peligros, explicaron las autoridades en un comunicado. Una persona sacada de entre los escombros fue hallada muerta, mientras que otras dos fueron rescatadas con vida y en buen estado, añadió.

El tifón Saudel tocó tierra dos veces en la provincia de Zhejiang el 28 de agosto y volvió a hacerlo por tercera vez como tormenta tropical en la provincia de Fujian el jueves, de acuerdo con la agencia noticiosa oficial china, Xinhua. Ambas provincias limitan con Jiangxi.

En Fujian, las autoridades locales reportaron el viernes que había varios residentes desaparecidos tras días de fuertes precipitaciones, según Xinhua. La cifra exacta no estaba clara, pero más de 100 viviendas se derrumbaron en Huating, en la ciudad de Putian, agregó. Un dique se desbordó y se rompió el jueves por la tarde, lo que anegó aldeas y dejó a residentes atrapados, apuntó la información.

Unos 600.000 residentes habían sido evacuados de zonas costeras y del interior consideradas de riesgo en Fujian hasta la noche del viernes, reportó Xinhua.

Imágenes de la televisora estatal CCTV mostraron que algunas calles se convirtieron en ríos, mientras los rescatistas desplegaban botes inflables en sus labores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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