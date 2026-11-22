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El internacional francés fue retirado en camilla durante la victoria del PSG por 3-2 en Niza en la Ligue 1 el sábado.

La 12.ª victoria consecutiva del campeón defensor en todas las competiciones quedó empañada por otra lesión. Ocurrió cuando Doué giró para proteger el balón del mediocampista del Nice Sofiane Diop y, con la pierna completamente extendida, se le dobló la rodilla sin contacto por parte de Diop.

Doué, de 21 años —quien saltó a la fama con una actuación sobresaliente en la victoria de la Liga de Campeones de 2025 contra el Inter de Milán—, había marcado antes en el partido ante el Niza su segundo gol de liga de la temporada.

La lesión de Doué es la preocupación más reciente para el entrenador del PSG, Luis Enrique, después de que Khvicha Kvaratskhelia se rompiera el ligamento de la rodilla derecha contra el Barcelona el 20 de octubre y de que Ousmane Dembélé y el capitán Marquinhos sufrieran desgarros musculares en el muslo en ese encuentro.

El PSG, bicampeón defensor, recibe a la Roma el miércoles en la Liga de Campeones.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP