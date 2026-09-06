Desgracia en Monza para Ferrari: Leclerc choca y Hamilton llega 6º

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, reacciona tras la sesión de clasificación previa al Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en Monza, Italia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Foto AP/Luca Bruno) AP

Lewis Hamilton terminó el Gran Premio de Italia en un lejano sexto puesto, a más de 20 segundos del líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli —quien hizo una carrera sensacional desde el fondo—, y dejó sus esperanzas de título hechas trizas.

Para Charles Leclerc fue aún peor: su carrera duró menos de cinco minutos antes de que se estrellara con fuerza.

Leclerc perdió el control al salir de Parabolica al final de la vuelta 2 y se desvió hacia las barreras a gran velocidad. Salió de su auto y se sentó cerca de la pista, con el corazón roto.

Las hordas de apasionados vestidos de rojo alrededor del circuito se veían igual de abatidos, con muchos entre lágrimas.

“Es muy frustrante, pero así son las cosas ahora. No puedo cambiar el resultado”, manifestó Leclerc, quien admitió que el auto se sentía “un poco raro”.

“Creo que de la vuelta 1 a la vuelta 2 tuve una pequeña diferencia en la entrega de potencia. Lo revisaremos, pero no quiero comentar demasiado antes de revisar los datos y confirmarlo al 100%”, agregó.

Más vale prevenir que lamentar

Leclerc comentó que tuvo un pequeño problema con la visión en el ojo derecho inmediatamente después del choque, pero que ahora se sentía bien, salvo por “un poco de dolor aquí y allá”.

Sin embargo, añadió que se sometería a más revisiones durante las próximas 24 horas para asegurarse de que está en condiciones de competir en el Gran Premio de España del próximo fin de semana.

“Debería ser así, pero más vale prevenir que lamentar”, expresó Leclerc.

También surgieron preguntas sobre la relación entre Leclerc y Hamilton tras un tenso duelo entre los dos pilotos de Ferrari en la segunda curva, que hizo que Hamilton se metiera en la grava y cayera del cuarto al décimo puesto.

“No sé realmente quién está imponiendo esa narrativa de que estamos uno contra el otro”, señaló Leclerc. “Aquí sí es cierto que nos pasamos. Creo que Lewis en la curva uno, y luego en la curva dos yo intenté hacer la curva lo más cerrada posible, pero simplemente no fue suficiente, y hacerlo aquí no está bien.

“Nunca es lo que quieres entre dos autos del mismo equipo”.

“Devastador” para Hamilton

Hamilton llegó a Monza tras ocho resultados consecutivos entre los cinco primeros y después de haber conseguido por fin su primera victoria con Ferrari en junio. Eso lo había metido de lleno en la lucha por el título.

El siete veces campeón comenzó el domingo a 59 puntos de Antonelli, con mejoras en su Ferrari y 15 puestos por delante del joven italiano en la parrilla.

Terminó el fin de semana a 76 puntos de Antonelli.

“Un poco devastador, es duro de digerir; perdí muchos puntos y, al final, no pude mantener detrás a un motor Mercedes”, declaró Hamilton.

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FUENTE: AP