Aidan Hutchinson (97), de los Lions de Detroit, aparece sentado en el campo después de sufrir una lesión mientras celebraba una captura de quarterback sobre Drake Maye, quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, el domingo 15 de noviembre de 2026 en Múnich, Alemania. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Por eso, el entrenador de los Lions, Dan Campbell, negó el martes que esté por imponer una prohibición de celebraciones después de que el ala defensiva estelar Aidan Hutchinson se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha al festejar una captura el domingo en la gran victoria de Detroit sobre Nueva Inglaterra en Múnich.

Campbell señaló que una vez se desgarró un bíceps al mover un brazo en una celebración cuando era jugador.

“Hay que ser inteligente con eso, pero a veces, ¡hombre!, las cosas pasan”, comentó Campbell después de confirmar que la temporada de Hutchinson se terminó. “¿Cómo sabemos que no iba a pasar en la siguiente jugada? Ves a los jugadores hacer algunos de los movimientos más explosivos bajo presión, bajo estrés, forcejeando con otra persona. Que esa haya sido la jugada (en la que se lesionó), es una locura.

“Así que no, no voy a hacer un escándalo de esto. Es lamentable. Me duele por Hutch”, añadió Campbell. “Pero no creo que necesitemos un gran PowerPoint y una lección sobre cómo celebrar y cómo no celebrar. Muchachos, seamos inteligentes. Ya saben, entiendan lo que hay. No se pongan en riesgo. No hagamos mortales hacia atrás. Esa sería una cosa a eliminar. No hagamos eso”.

Esa es exactamente la recomendación que los Giants de Nueva York le hicieron al corredor en ascenso Cam Skattebo, cuyo mortal hacia atrás fallido antes de la temporada lo metió en problemas con el entrenador John Harbaugh y el gerente general Joe Schoen.

Skattebo regresaba de una cirugía para reparar un peroné roto y un tobillo dislocado cuando cayó de forma incómoda sobre su tobillo derecho, reparado quirúrgicamente, después de hacer su celebración característica en Fanatics Fest en Nueva York. Estaba a punto de presentarse al campamento de entrenamiento.

Al final, la pirueta no tuvo consecuencias, pero los Giants no quedaron nada contentos con él.

“El mensaje general es que quieres cuidarte”, expresó Harbaugh. “Quieres cuidar a tu equipo. Haz todo lo que puedas para estar sano, volver, estar bien, estar en buenas condiciones”.

Skattebo ha vuelto a hacer saltos mortales hacia atrás y dijo la semana pasada que ahora se siente 100% saludable.

La lesión de Hutchinson trajo recuerdos del argentino Bill Gramática, quien pateaba para los Cardinals de Arizona en 2001 cuando celebró un gol de campo de 42 yardas saltando en el aire.

Cayó de forma incómoda y se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en una de las lesiones por celebración más recordadas en la historia de la NFL.

Cuando Cris Collinsworth vio a Hutchinson lesionarse de una manera inquietantemente similar, sugirió prohibir al menos un aspecto de las celebraciones.

“Sí, si yo fuera entrenador en jefe en esta liga, tendría dos reglas principales”, dijo Collinsworth. “Si anotas un touchdown, vas a correr y le vas a entregar el balón al árbitro. No vamos a tener una de esas (situaciones) en las que lo sueltas antes de llegar a la zona de anotación, ¿de acuerdo?

“La segunda sería que si estás celebrando un touchdown, una captura o lo que sea, está prohibido despegar los pies del suelo. ¡Nada de saltos! ¿Cuántos jugadores más vamos a ver que terminan su carrera o sufren una lesión grave celebrando al saltar y caer de la manera equivocada? Me dio náuseas hoy ver a Aidan Hutchinson lesionarse después de una gran jugada”.

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Con aportes del periodista deportivo de AP Stephen Whyno y de la colaboradora independiente de AP Dana Gauruder.

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FUENTE: AP