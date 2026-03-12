Desconcierta a ciudad japonesa crecimiento misterioso de tubería gigantesca de acero

Compartir en:









La inesperada “estirada” de la tubería de acero fue reportada a la policía a primera hora del miércoles por un peatón que vio caer del cilindro fragmentos rotos de asfalto, lo que desconcertó a quienes pasaban por el lugar y provocó congestión vehicular.

Un empleado de oficina que pasó por el sitio comentó a la televisora pública NHK que no podía entender cómo ocurrió. Otro hombre que trabaja cerca señaló que al principio se preguntó si durante la noche se habría construido un nuevo soporte para la carretera.

La tubería, con un diámetro de 3,5 metros (11,5 pies), se alzó hasta 13 metros (42 pies) en un momento, según el departamento de construcción de Osaka.

La elevación inesperada de la tubería desde el suelo ocurrió en una obra de alcantarillado, donde los trabajadores habían estado conectando una línea de drenaje existente con un canal diseñado para contener el exceso de agua de lluvia y prevenir inundaciones.

La tubería se utilizaba como una estructura de contención para evitar que el suelo circundante se derrumbara durante la operación, indicaron las autoridades. Poco antes, los trabajadores habían drenado el agua de la tubería, lo que pudo haber hecho que el aparato vacío flotara, añadieron.

Para el jueves, ya la habían bajado de nuevo hasta quedar a apenas varios pies por encima del suelo, después que los bomberos cortaran un agujero en un costado e inyectaran agua para empujarla de vuelta hacia el suelo.

Autoridades municipales anunciaron que planean cortar los últimos 1,6 metros (5,2 pies) de la tubería que siguen visibles, una operación que provocará el cierre de una carretera durante varios días más. ___ La videoperiodista de The Associated Press Ayaka McGill contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP