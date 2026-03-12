americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Desconcierta a ciudad japonesa crecimiento misterioso de tubería gigantesca de acero

TOKIO (AP) — Una tubería gigante subterránea se elevó más de 10 metros (32 pies) desde una obra en una zona concurrida de la ciudad japonesa de Osaka, y durante la noche casi alcanzó una carretera elevada, sin que ningún testigo la viera.

La inesperada “estirada” de la tubería de acero fue reportada a la policía a primera hora del miércoles por un peatón que vio caer del cilindro fragmentos rotos de asfalto, lo que desconcertó a quienes pasaban por el lugar y provocó congestión vehicular.

Un empleado de oficina que pasó por el sitio comentó a la televisora pública NHK que no podía entender cómo ocurrió. Otro hombre que trabaja cerca señaló que al principio se preguntó si durante la noche se habría construido un nuevo soporte para la carretera.

La tubería, con un diámetro de 3,5 metros (11,5 pies), se alzó hasta 13 metros (42 pies) en un momento, según el departamento de construcción de Osaka.

La elevación inesperada de la tubería desde el suelo ocurrió en una obra de alcantarillado, donde los trabajadores habían estado conectando una línea de drenaje existente con un canal diseñado para contener el exceso de agua de lluvia y prevenir inundaciones.

La tubería se utilizaba como una estructura de contención para evitar que el suelo circundante se derrumbara durante la operación, indicaron las autoridades. Poco antes, los trabajadores habían drenado el agua de la tubería, lo que pudo haber hecho que el aparato vacío flotara, añadieron.

Para el jueves, ya la habían bajado de nuevo hasta quedar a apenas varios pies por encima del suelo, después que los bomberos cortaran un agujero en un costado e inyectaran agua para empujarla de vuelta hacia el suelo.

Autoridades municipales anunciaron que planean cortar los últimos 1,6 metros (5,2 pies) de la tubería que siguen visibles, una operación que provocará el cierre de una carretera durante varios días más.

___

La videoperiodista de The Associated Press Ayaka McGill contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter