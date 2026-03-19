americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Deschamps elige a Chevalier para amistosos de Francia pese a no jugar desde enero

PARÍS (AP) — El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, le siguió siendo fiel al portero del Paris Saint-Germain Lucas Chevalier para los amistosos en Estados Unidos la próxima semana, aunque no juega desde finales de enero.

ARCHIVO - Foto del primero de octubre del 2025, el portero del Paris Saint-Germain Lucas Chevalier no logra detener el disparo de Ferran Torres del Varcelona en el encuentro de la Liga de Campeones. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo)
ARCHIVO - Foto del primero de octubre del 2025, el portero del Paris Saint-Germain Lucas Chevalier no logra detener el disparo de Ferran Torres del Varcelona en el encuentro de la Liga de Campeones. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo) AP

Chevalier perdió la titularidad ante Matvey Safonov, pero Deschamps lo incluyó el jueves en su lista de 26 jugadores.

Francia enfrenta a Brasil el 26 de marzo en Foxborough y a Colombia el 29 de marzo en Landover.

Deschamps señaló que la situación de Chevalier no era “ideal” y que lo eligió como tercer portero, junto a Mike Maignan y Brice Samba, porque considera que no ha perdido su valor.

“Su último partido fue el 26 de enero, si no me equivoco. Desde entonces, ha estado en una situación más difícil, sin minutos”, reconoció Deschamps sobre Chevallier. “Esto me ha pasado muchas veces con jugadores importantes; en la mayoría de los casos se trataba de futbolistas de campo que podían estar pasando por un bache temporal en sus clubes. Tender la mano también forma parte de construir una relación de confianza”.

En ataque, Deschamps incluyó a Randal Kolo Muani en su abanico de jugadores ofensivos tras la baja de Bradley Barcola, quien se torció el tobillo derecho en el encuentro del PSG de la Liga de Campeones. Kolo Muani está cedido por toda la temporada en el Tottenham y marcó el gol inicial de la victoria 3-2 sobre el Atlético. Deschamps convocó a nueve delanteros en su grupo.

El técnico añadió que muchos de los jugadores citados tienen buenas opciones de formar parte del grupo que competirá en el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá en junio.

“Muchos de los que están aquí hoy seguirán estando”, confirmó Deschamps. “Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones apresuradas, pero mantendremos este enfoque, sabiendo por experiencia que pueden pasar muchas cosas en los próximos dos meses. Solo espero que no sea nada negativo, especialmente en lo que respecta a las lesiones de los jugadores”.

___

Plantel:

Porteros: Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (AC Milan, Italia), Brice Samba (Rennes)

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa, Inglaterra), Malo Gusto (Chelsea, Inglaterra), Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (Al-Hilal, Arabia Saudí), Pierre Kalulu (Juventus, Italia), Ibrahima Konaté (Liverpool, Inglaterra), William Saliba (Arsenal, Inglaterra), Dayot Upamecano (Bayern, Alemania)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid, España), N’Golo Kanté (Fenerbahce, Turquía), Manu Koné (Roma, Italia), Adrien Rabiot (AC Milan, Italia), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, España), Warren Zaire-Emery (PSG).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Ryan Cherki (Manchester City, Inglaterra), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Hugo Ekitiké (Liverpool, Inglaterra), Randal Kolo Muani (Tottenham, Inglaterra) Kylian Mbappé (PSG), Michael Olise (Bayern Munich, Alemania), Marcus Thuram (Inter Milan, Italia).

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras caída de Maduro y reconfigura el poder militar en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter