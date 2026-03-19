Deschamps elige a Chevalier para amistosos de Francia pese a no jugar desde enero

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ARCHIVO - Foto del primero de octubre del 2025, el portero del Paris Saint-Germain Lucas Chevalier no logra detener el disparo de Ferran Torres del Varcelona en el encuentro de la Liga de Campeones. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo) AP

Chevalier perdió la titularidad ante Matvey Safonov, pero Deschamps lo incluyó el jueves en su lista de 26 jugadores.

Francia enfrenta a Brasil el 26 de marzo en Foxborough y a Colombia el 29 de marzo en Landover.

Deschamps señaló que la situación de Chevalier no era “ideal” y que lo eligió como tercer portero, junto a Mike Maignan y Brice Samba, porque considera que no ha perdido su valor.

“Su último partido fue el 26 de enero, si no me equivoco. Desde entonces, ha estado en una situación más difícil, sin minutos”, reconoció Deschamps sobre Chevallier. “Esto me ha pasado muchas veces con jugadores importantes; en la mayoría de los casos se trataba de futbolistas de campo que podían estar pasando por un bache temporal en sus clubes. Tender la mano también forma parte de construir una relación de confianza”.

En ataque, Deschamps incluyó a Randal Kolo Muani en su abanico de jugadores ofensivos tras la baja de Bradley Barcola, quien se torció el tobillo derecho en el encuentro del PSG de la Liga de Campeones. Kolo Muani está cedido por toda la temporada en el Tottenham y marcó el gol inicial de la victoria 3-2 sobre el Atlético. Deschamps convocó a nueve delanteros en su grupo.

El técnico añadió que muchos de los jugadores citados tienen buenas opciones de formar parte del grupo que competirá en el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá en junio.

“Muchos de los que están aquí hoy seguirán estando”, confirmó Deschamps. “Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones apresuradas, pero mantendremos este enfoque, sabiendo por experiencia que pueden pasar muchas cosas en los próximos dos meses. Solo espero que no sea nada negativo, especialmente en lo que respecta a las lesiones de los jugadores”. ___ Plantel: Porteros: Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (AC Milan, Italia), Brice Samba (Rennes) Defensas: Lucas Digne (Aston Villa, Inglaterra), Malo Gusto (Chelsea, Inglaterra), Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (Al-Hilal, Arabia Saudí), Pierre Kalulu (Juventus, Italia), Ibrahima Konaté (Liverpool, Inglaterra), William Saliba (Arsenal, Inglaterra), Dayot Upamecano (Bayern, Alemania) Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid, España), N’Golo Kanté (Fenerbahce, Turquía), Manu Koné (Roma, Italia), Adrien Rabiot (AC Milan, Italia), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, España), Warren Zaire-Emery (PSG). Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Ryan Cherki (Manchester City, Inglaterra), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Hugo Ekitiké (Liverpool, Inglaterra), Randal Kolo Muani (Tottenham, Inglaterra) Kylian Mbappé (PSG), Michael Olise (Bayern Munich, Alemania), Marcus Thuram (Inter Milan, Italia). ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP