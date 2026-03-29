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Descartan en Colombia muerte de “Mordisco”, el cabecilla más buscado de las disidencias de ex FARC

BOGOTÁ (AP) — Medicina Legal de Colombia descartó el domingo que alias “Iván Mordisco”, máximo jefe de una de las mayores disidencias de las extintas FARC, se encuentre entre los fallecidos de un reciente bombardeo a uno de sus campamentos, convirtiéndose en el tercer escape del cabecilla.

El ataque militar de tres días atrás anunciado por las autoridades colombianas contra la estructura armada ilegal en Vaupés, en el suroriente de Colombia, dejó seis fallecidos cuyos restos ingresaron la víspera al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la determinación de su identidad.

Según el informe del instituto, los cuerpos de cuatro personas identificadas corresponden a Ehisen Orozco, Claudia Valencia, Angelina González y Yeiferson Rincón, mientras dos cuerpos femeninos restantes “no pudieron ser identificados con huellas dactilares”.

Así se descartó, por tercera ocasión, el rumor sobre el deceso de “Mordisco”, cuyo verdadero nombre es Néstor Gregorio Vera Fernández, uno de los más buscados de Colombia y por quien el gobierno ofrece una recompensa de más de un millón de dólares.

“Mordisco” fue dado por muerto en 2022 tras una acción militar, pero fue el mismo cabecilla quien lo desmintió al aparecer meses después en un video. En 2025, un nuevo rumor se propagó, pero fue desestimado por el entonces negociador de paz del gobierno, Camilo Gonzaléz Posso.

Vera Fernández ha estado desde 2022 al mando del denominado Estado Mayor Central (EMC), una de las más grandes disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogió al proceso de paz firmado con el Estado hace una década.

Es perseguido por delitos de terrorismo, homicidio, reclutamiento forzado y narcotráfico.

En 2024 se levantaron los diálogos que adelantaba el gobierno de Gustavo Petro como parte de su política de “paz total” con las disidencias del EMC, tras un ataque armado a una comunidad en el que falleció una líder indígena.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha dicho que la campaña para “neutralizar” a “Mordisco” continúa y llama a su hombres a desmovilizarse.

FUENTE: AP

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