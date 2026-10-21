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Desarrolladora de videojuegos BioWare cierra; se cancela el próximo "Mass Effect" por despidos en EA

La empresa de videojuegos Electronic Arts cerrará el popular e influyente estudio de desarrollo de juegos BioWare después de más de tres décadas. El próximo juego de “Mass Effect”, el quinto desde 2007, ha sido cancelado.

ARCHIVO - El logotipo de Electronic Arts se exhibe durante la Electronic Entertainment Expo en Los Ángeles el 12 de junio de 2013. (AP Foto/Jae C. Hong/Archivo)
ARCHIVO - El logotipo de Electronic Arts se exhibe durante la Electronic Entertainment Expo en Los Ángeles el 12 de junio de 2013. (AP Foto/Jae C. Hong/Archivo) AP

BioWare anunció el cierre en redes sociales el miércoles tras la publicación de una nota de Bloomberg que también indicaba que la empresa despedirá a 400 personas, incluidas unas 50 en BioWare.

El desarrollador de títulos populares como “Battlefield” y “The Sims” concretó la venta de su negocio por 55.000 millones de dólares al fondo soberano de Arabia Saudí PIF, a la firma de inversión Silver Lake Partners y a Affinity Partners, que dirige Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Representantes de EA no respondieron por el momento a un mensaje en el que se solicitaban comentarios sobre los despidos.

“Lo que generaciones de BioWare construyeron juntas es algo para celebrar y recordar”, manifestó el estudio a través de redes sociales. “Estos juegos se convirtieron en mucho más porque los jugaste, debatiste tus decisiones, te enamoraste de los personajes e hiciste tuyos estos mundos”.

BioWare forjó su reputación con aventuras inmersivas de rol, desde fantasías de espadas y brujería como “Baldur’s Gate” y “Dragon Age”, hasta epopeyas de ciencia ficción como “Star Wars: Knights of the Old Republic” y “Mass Effect”.

Pero su intento de expandirse hacia los shooters multijugador, con “Anthem” de 2019, se apartó de la fortaleza del estudio como creador de narrativas atractivas para un solo jugador. No logró encontrar el tipo de audiencia fiel que mantiene en marcha éxitos en línea como “Fortnite” y “Overwatch”.

Mientras tanto, los capítulos más recientes de sus dos franquicias originales más populares —“Mass Effect: Andromeda” de 2017 y “Dragon Age: The Veilguard” de 2024— recibieron críticas dispares y decepcionaron a muchos fans. Un nuevo capítulo de “Mass Effect” estaba en desarrollo antes de que BioWare anunciara su cierre.

BioWare, con sede en Canadá, fue fundada en 1995 y adquirida por EA en 2007. __

El periodista de The Associated Press Lou Kesten en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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