ARCHIVO - Don Toliver se presenta durante los BET Awards en el Peacock Theater de Los Ángeles, el 28 de junio de 2026. (Foto AP/John Locher, Archivo) AP

La Policía del Gran Manchester indicó que la policía acudió alrededor de las 10 p.m. del domingo (2200 GMT) a la arena Co-op Live tras reportes de personas afectadas por una sustancia, que inicialmente se creyó que era gas lacrimógeno. Imágenes compartidas en redes sociales parecían mostrar a personas tosiendo y cubriéndose la boca mientras salían del lugar.

La policía declaró un “incidente mayor”, lo que permite que distintos servicios de emergencia coordinen su respuesta.

Ben Stevenson, un asistente al concierto, contó al Manchester Evening News que estaba en la zona de pie del recinto cuando “empecé a toser y (mis) ojos estaban como irritados”.

Relató que Toliver se retiró del escenario y se encendieron las luces del lugar, pero fue hasta casi una hora después cuando se anunció que “debido a un problema imprevisto el espectáculo ha terminado y por favor salgan con calma”.

Una persona fue trasladada a un hospital y más de 50 fueron evaluadas en el lugar, y algunas reportaron síntomas oculares y respiratorios, informó el Servicio de Ambulancias del Noroeste.

El servicio indicó que se estaba “llevando a cabo una descontaminación como medida de precaución” en el estadio.

La subjefa de policía Steph Parker recomendó que “cualquiera que haya salido del evento y desde entonces se haya sentido mal que acuda a su hospital local”.

“Ahora comenzaremos a comprender plenamente qué era esta sustancia y cómo se produjo este incidente”, manifestó.

Co-op Live, que abrió en 2024, está a unos 3,2 kilómetros (2 millas) del Manchester Arena, donde 22 personas murieron cuando un atacante suicida se hizo estallar durante un concierto de Ariana Grande en 2017.

El recinto dijo en un comunicado que los responsables del lugar estaban trabajando con la policía para identificar la causa del incidente.

Toliver, rapero y cantante de trap y R&B nominado al Grammy, que participa en la banda sonora del nuevo juego “Grand Theft Auto”, tiene previsto actuar en el O2 Arena de Londres el lunes y en el OVO Arena Wembley el martes como parte de su gira Nitrous. _________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP