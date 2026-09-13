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Derrick Henry corre para 3 TD y Lamar Jackson brilla en triunfo de Ravens 41-23 ante Colts

INDIANÁPOLIS (AP) — Derrick Henry corrió para tres touchdowns que lo llevó a subir al tercer puesto en la lista histórica de la NFL, Lamar Jackson lanzó para 324 yardas y un touchdown y corrió para una anotación, y los Ravens de Baltimore vencieron el domingo 41-23 a los Colts de Indianápolis.

Derrick Henry de los Ravens de Baltimore corre para un primer down superando a Roquan Smith de los Colts de Indianápolis en el encuentro de la NFL del domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson)
Derrick Henry de los Ravens de Baltimore corre para un primer down superando a Roquan Smith de los Colts de Indianápolis en el encuentro de la NFL del domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Los Ravens mejoraron a 13-6 en partidos inaugurales desde 2008 y han superado la marca de 20 puntos en sus últimos 10 encuentros, la racha activa más larga de la liga.

Henry tuvo 24 acarreos para 144 yardas, su 56.º partido de 100 yardas y el octavo con tres o más touchdowns por carrera. Henry suma 125 touchdowns por tierra en su trayectoria, dos más que el miembro del Salón de la Fama Marcus Allen.

Jackson completó 17 de 25 pases para 324 yardas, 229 de ellas en la primera mitad. Zay Flowers atrapó cinco pases para 150 yardas antes del descanso, incluido un avance de 54 yardas tras la recepción para anotar. Flowers no jugó en la segunda mitad debido a una lesión en el tendón de la corva.

Indy perdió su 11.º partido inaugural en 13 años. Daniel Jones terminó 19 de 31 para 166 yardas, con un touchdown y una intercepción, en su primer partido desde que se rompió el tendón de Aquiles derecho en diciembre. Jonathan Taylor corrió 19 veces para 98 yardas y dos touchdowns. También perdió un balón suelto.

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FUENTE: AP

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