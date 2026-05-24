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Deportivo La Coruna regresa a primera división en España tras ocho años

MADRID (AP) — El ex campeón Deportivo La Coruña regresó a la máxima categoría de la liga española tras una ausencia de ocho años.

Deportivo ganó 2-0 en Valladolid el domingo para asegurarse uno de los dos primeros puestos que garantizan el ascenso desde la segunda división. El delantero camerunés Bil Nsongo anotó ambos goles.

Deportivo ganó La Liga en 2000.

La victoria ante Valladolid en la penúltima jornada permitió a Deportivo abrir una brecha de seis puntos sobre el Almería, tercero, que perdió 3-1 en Sporting Gijón. Racing Santander, que también ya aseguró su regreso a la máxima categoría, estaba dos puntos por delante de Deportivo.

La última plaza para la primera división se decidirá en un playoff en el que participarán los cuatro equipos ubicados del tercero al sexto en la clasificación. Actualmente son Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón. Burgos y Eibar aún pueden meterse en el playoff.

Deportivo había pasado 20 años consecutivos en la máxima división antes de descender en 2010-11. También descendió en 2013 y 2018. Bajó a la tercera categoría en 2020 y regresó a la segunda división en 2024.

Villarreal, tercero en la máxima categoría

Villarreal aseguró el tercer puesto con una goleada 5-1 en casa sobre el Atlético de Madrid, cuarto, en el último partido de la temporada en la máxima categoría.

El encuentro marcó la despedida del delantero del Atlético Antoine Griezmann antes de incorporarse al Orlando City de la Major League Soccer.

También fue la despedida del entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, y de los jugadores del Villarreal Dani Parejo y Alfonso Pedraza.

Ambos equipos habían llegado al partido empatados con 69 puntos.

Barcelona ya había ganado su segundo título de liga consecutivo. Terminó con 94 puntos, ocho más que el Real Madrid, segundo.

Mallorca, Girona y Oviedo descendieron.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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