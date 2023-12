Yanquis envían al exprospecto Estevan Florial a los Guardianes a cambio del derecho Cody Morris

ARCHIVO - Foto del 14 de septiembre del 2023, el jardinero de los Yanquis de Nueva York, el dominicano Estevan Florial en la séptima entrada del encuentro ante los Medias Rojas de Boston. El martes 26 de diciembre del 2023, los Yanquis envían a Florial a los Guardianes de Cleveland. (AP Photo/Michael Dwyer, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.