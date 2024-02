Woodruff se queda en Cerveceros con un contrato por 2 años y 17,5 millones de dólares

ARCHIVO - Brandon Woodruff, lanzador abridor de los Cerveceros de Milwaukee, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol en contra de los Piratas de Pittsburgh, el 5 de septiembre de 2023. Brandon Woodruff seguirá con los Cerveceros después de todo. El diestro está terminando un contrato por dos años y 17,5 millones de dólares con Milwaukee que incluye una opción mutua para la temporada 2026, el miércoles 21 de febrero de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved