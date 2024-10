Wimbledon reemplaza a jueces de línea con tecnología que rompe con la tradición

ARCHIVO - Los jueces de línea se concentran mientras el ruso Daniil Medvedev juega contra el británico Arthur Fery en un partido de primera ronda de individuales masculinos en el tercer día del campeonato de tenis de Wimbledon en Londres, el miércoles 5 de julio de 2023. Esa larga tradición de Wimbledon de jueces de línea vestidos con elegantes uniformes dejará de existir. El All England Club ha anunciado que se utilizará la inteligencia artificial para hacer las llamadas de "out" y "fault" en los campeonatos a partir de 2025. (AP Foto/Alberto Pezzali, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved