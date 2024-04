White anota 38 y los Celtics superan al Heat 102-88 para tomar la ventaja en la serie

El escolta de los Celtics de Boston, Derrick White (9), anota sobre el escolta del Heat de Miami, Tyler Herro (14), durante la primera mitad del Juego 4 de un partido de primera ronda de baloncesto de la NBA, el lunes 29 de abril de 2024, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.