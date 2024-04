Westburg conecta jonrón en la novena para darle el triunfo a Orioles 6-4 sobre los Reales

Jordan Westburg de los Orioles de Baltimore celebra su jonrón de dos carreras con Austin Hays (21), Adley Rutschman (35) y otros durante la novena entrada de un juego de béisbol contra los Reales de Kansas City, el lunes 1 de abril de 2024, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.