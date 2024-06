West, inspiración para el logotipo de la NBA, un honor que le causaba conflicto

“Es halagador, jugué en la época en que comenzaron a tratar de comercializar la liga. Había cinco personas que iban a considerar. No me enteré hasta que me lo contó el difunto comisionado, Walter Kennedy. No me gusta hacer nada para llamar la atención. Ojalá cambiaran el logo. En muchos sentidos, desearía que lo hicieran”, dijo West.

Otros también han presionado por un cambio. Un año después de la muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero, Kyrie Irving hizo una publicación en Instagram de un logotipo de la NBA con la imagen de Bryant superpuesta sobre la silueta de West, con la leyenda: “Tiene que suceder. LOS REYES NEGROS CONSTRUYERON LA LIGA”.

La publicación de Irving fue recibida con comentarios de apoyo por parte de la viuda de Bryant, Vanessa Bryant, junto con los jugadores Stephen Jackson y LaMelo Ball.

Silver rechazó recientemente la idea de cambiar el logotipo. Destacó que el logo con West en el centro tiene ahora reconocimiento internacional.

FUENTE: Associated Press