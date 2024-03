Wembanyama fuera con los Spurs al menos un partido por esguince de tobillo

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

San Antonio inicia la semana tras perder tres juegos seguidos y ocho de 10.

The Spurs (15-56) need to win five of their last 11 games to avoid finishing below the franchise-worst, 20-62 mark it set in 1997.

San Antonio enters the week after losing three straight and eight in 10 games.

FUENTE: Associated Press